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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

與林右昌同台反擴權　蘇巧慧：我們都有新任務

▲▼「反國會 護民主」三重宣講。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

▲「反濫權 護民主」三重宣講。（圖／蘇巧慧辦公室提供，下同）

記者皮心瑀／新北報導

民進黨立委蘇巧慧早早表態要挑戰新北市長，而民進黨秘書長林右昌則被視為黨內可能對手之一，14日兩人共同出席「反濫權 護民主」 新北市三重場的宣講活動，被問到與林右昌的關係，蘇巧慧表示，他們今年都有新任務，不管什麼位置都會一起努力。

蘇巧慧說，她與林右昌，一個是市黨部主委，一個是黨秘書長，都有新任務，共同目標是把民進黨守護民主價值這件事讓更多人知道，並一起執行身兼黨主席的總統賴清德的主張，不管什麼位置，目標一致，一起努力。

▲▼「反國會 護民主」三重宣講。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

蘇巧慧於宣講活動上也提到，賴清德強調要強化民進黨與社會連結，擴展社會支持，她與新北市黨部也會繼續努力，持續深化新北民主力量，攜手堅定台灣民主，推動新北進步。

蘇巧慧致詞時說，藍白在立法院聯手沒收討論，讓民進黨在國會沒有機會針對法案進行實質討論，因此必須透過一場場的說明會與街頭宣講，呼籲民眾站出來，說出反對國會擴權的態度，「要讓藍白知道，道理站在我們這一邊。」國眾兩黨才可能停止摧毀台灣民主的腳步。

蘇巧慧說，明天正是台灣解嚴37週年，反之台灣戒嚴長達38年，而民主進步黨正是在解嚴前一年成立，民主前輩們最能體悟台灣民主的得來不易，「他們從38年前便站在街頭，陪著台灣一路走來。」今天台灣才能有寶貴的民主與自由。蘇巧慧並指出，今日的青鳥和38年前的黨外運動，都是為著同一個信念，守護台灣，為台灣打拚。

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