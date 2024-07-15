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情侶激戰「蛋蛋被貓咬」　苦主爆血尷尬：該怎麼跟醫生說

▲床事,性感,性愛,性,夫妻,偷情 。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲原PO與女友激情到一半，被幼貓狠狠打斷  。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張靖榕／綜合報導

一名男網友先前和女友在床上激戰的時候，突然感到下體一陣劇痛，他定睛一看竟然是自己剛認養沒多久的幼貓，正死咬著自己的蛋蛋不放，想把牠拉走還愈咬愈用力，雖然之後成功擺脫，卻發現蛋蛋早已流血。他尷尬地問大家，遇到這種情況「該怎麼跟醫生說」？

原PO在《Dcard》論壇PO文表示，日前認養一隻大約3個月的幼貓，幾天前開始變得很會搶食，例如吃鹹酥雞時，幼貓會跳上桌死死咬住一塊雞肉不放。

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原PO說13日上午和女友「激烈運動」時，突然「X！」叫了一聲，下體異常疼痛，仔細往下一看，居然是幼貓突然冒出來咬住他的蛋蛋，「X的還是死咬不放的那種，拽都拽不走。」

▲幼貓死咬住原PO蛋蛋。（圖／翻攝Dcard）

▲幼貓死咬住原PO蛋蛋。（圖／翻攝Dcard）

原PO說當下想把幼貓拉走，沒想到愈拉牠咬得愈用力，最後雖然終於拉走了，蛋蛋卻也流血了。他先用優碘消毒，打算晚點發炎的就要去看醫生，「只是我不知道該如何跟醫生解釋是被貓咬...。」

網友紛紛留言，「屌變成逗貓棒，容我先笑一下」、「把這篇文給醫生看吧」、「不老實說，可能就要跟喵喵一起去剪蛋蛋囉」、「有看過人幫貓去勢的，第一次看過貓幫人去勢」、「建議你老實講，上次有個病人因為這樣，牠的蛋蛋整個感染化膿，打好幾天抗生素才壓下去，如果不壓下去，醫師打算開刀進去清。」

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