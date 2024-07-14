女友送生日驚喜包！他拆開聽「1要求」心寒：我是否不適合AA女

▲女友每筆錢都算得很清楚。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／曾筠淇報導

很多情侶都會採AA制，避免雙方因錢起爭執，但如果每件事都計較得太細，也可能引起對方不滿。近日就有男網友發文透露，女友是個「很AA制」的人，不只帳算得很清楚，就連送他禮物時，也問他要不要補貼？讓他感到心寒。貼文曝光後，引發討論。

男網友在Dcard上，以「我的女友過度AA」為標題發文，提到他的女友是個極度AA制的人，每次只要先付錢，無論金額多少，都會立即記在LINE上，甚至連借用悠遊卡的進出站費用都算得一清二楚。

[廣告]請繼續往下閱讀...

至於原PO，他如果買消夜、先付手搖飲的錢、機車油錢，只要金額少於100元，他都不會向女友要。他透露，兩人幾乎所有消費會採AA制，包括住宿和吃飯，甚至點的水餃也會分一半，如果不能整除的話，就會切成一半。

除此之外，原PO之前生日，收到女友的驚喜包，但打開後才發現裡面都是對方不要的東西，而其中一個面膜，是女友在韓國買的，因為還沒拆過，所以對方還問他要不要補貼一點？對此，他坦言心寒，也開始厭煩女友，他或許根本不適合AA女。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「她超爛，趕快分手」、「金錢觀不合就趕快分一分啦」、「你多出她沒意見，這不叫AA，這叫占便宜」、「你女友是不是有點完美主義或是強迫症之類的，連水餃都硬要分一半覺得有一點太過頭」、「這生日禮物確實是挺驚喜的，就是有點過度變成了驚嚇」。還有部分網友質疑文章真實性，不過原PO則強調「這不是反串」。