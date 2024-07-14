懶得回訊息「會沒朋友嗎？」　她曝男女交友差異：很羨慕男生

▲原PO常常懶得回訊息。（示意圖／記者周亭瑋攝）

網搜小組／曾筠淇報導

有時候雖然有空，但也懶得回覆訊息，若不常回訊息，會不會因此沒朋友？近日就有女網友發文透露，她平時很少和朋友分享生活，且常常聊天聊一聊，就突然不想回了，導致大家漸漸不和她聊天了。貼文曝光後，引發網友討論。

女網友在Dcard上，以「不喜歡回訊息真的會沒朋友嗎」為標題發文，提到她平時真的很懶得回訊息，且也不常與朋友分享生活，除非她偶爾心情特別好，才會突然說出許多話，但過了幾個小時，她又會恢復到不想回訊息的狀態。久而久之，她也發現朋友們不太願意與她分享生活了。

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接著原PO還提到，她其實很羨慕男生的友情，因為男生似乎不需要刻意聯繫，就能維繫友情；反觀女生的小團體，只要她太久不說話，其他人就會誤以為她在生氣。

貼文曝光後，底下網友則認為，「會拿羨慕男生友情來講女生不好相處的人，通常不好相處的就是你」、「懶得回其實沒什麼，不分享也還好，但人與人之間的基本交流沒了，自然就不好維持感情」、「不回訊息的人我基本上爾後都把他當空氣看」、「你怎麼對別人，別人就怎麼對你，你不回，人家自然也不回 」、「不喜歡回訊息，那你沒有朋友不是也剛好嗎？這樣就不用再回任何人訊息了」。