數學資優生成「刺殺川普兇手」！車上家中搜出爆裂物　槍是老爸的

▲20歲槍手克魯克斯（Thomas Matthew Crooks）13日刺殺美國前總統川普未遂。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

美國前總統川普13日在賓州造勢遇襲，右耳受傷濺血，現場觀眾1死2重傷，20歲槍手克魯克斯（Thomas Matthew Crooks）已被擊斃。最新消息指出，克魯克斯過去曾是數學資優生，此次犯案所用的槍支是由父親所購買，執法單位也在他的車內和住處發現爆裂物，目前已有數十輛執法機構車輛以及一支拆彈小組在現場調查待命。

綜合外媒報導，克魯克斯住在匹茲堡郊區伯特利公園（Bethel Park），距離川普集會地點約56公里，據當地媒體及伯特利公園高中影片，他2022年才從該校畢業，過去還曾獲得國家數學與科學倡議計劃（National Math and Science Initiative）頒發的「明星獎」500美元（約新台幣1.6萬）。

▲川普遇刺後滿臉血仍振臂高呼「FIGHT」。（圖／路透）

槍擊事件爆發後，執法單位追查克魯克斯的槍支來源，發現是由他的父親所購買。另外，根據《紐約時報》報導，警方在克魯克斯的車內和住處都找到了爆裂物，因而派出防爆技術人員處理，目前已有數10輛執法機構車輛停在克魯克斯住處外，現場還有一隊拆彈小組待命，相關調查仍在進行當中。

值得注意的是，公開紀錄顯示克魯克斯是登記在冊的共和黨選民，今年11月總統大選將首次達到投票年齡門檻，但他也曾向民主黨陣營小額捐款，此次作案動機不明。他53歲的父親馬修（Matthew Crooks）接受CNN採訪時坦言，正努力搞清楚「到底搞什麼鬼」，和執法部門談話以前不願公開談論兒子的犯行。

▲川普競選集會上發生的槍擊事件仍在進行調查。（圖／路透）

川普14日晚間在社群平台Truth Social發文，回應13日的賓州造勢槍擊事件，他說，謝謝所有人的關心與祝福，因為只有上帝才能阻止這種難以想像的事情發生。同時他也強調，此時此刻比以往任何時候都更需要團結，「展現我們作為美國人的真正品格，保持堅強和決心，不讓邪惡獲勝！」