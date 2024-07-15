登陸月球之後！印度首發「深海任務」力拼全球第六　潛海6千米8項特色一次看　

▲印度地球科學部部長Jitendra Singh(左四)主持「Samudrayan」深海任務會議 。（圖／翻攝印度地球科學部）

記者陳弘修／台北報導

印度在去年以「月船3號(Chandrayaan-3)」成功登陸月球南極，成為全世界第四個有能力派遣無人探測器軟著陸月球的國家。依印度地球科學部的規劃，在海洋科學研究方面，將已成為全球第六個執行「深海任務（Deep Ocean Mission）」的國家為最新目標，這個取名為「Samudrayan」的第一個載人海洋任務也已經有了新進度，預定今年9月進行第一階段的港口試驗。

根據印度新聞局（Press Information Bureau）發布的訊息，地球科學部部長Jitendra Singh博士在6月16日主持討論地球科學部「100天行動計劃」會議時表示，印度在深海任務的進展上取得了顯著成果，並將成為世界上少數幾個擁有深海任務的國家之一。他也強調，印度研究機構應專注於建立韌性的藍色經濟，以賦予依賴海洋及其資源為生的人民更多的力量。

對於印度國家海洋技術研究所（NIOT）積極開發能夠潛入海底6000米的潛水器「Matsyayaan 6000」，Jitendra Singh博士除了表示讚揚，他也指示相關官員在2024年9月前完成第一階段的港口試驗、2026年前完成後續試驗。印度的這項深海任務的主要工作為載人潛水器和水下機器人技術、海洋科學發展、動植物探索與海洋生物多樣性保護、深海採礦開發，以及提供海洋氣候變化諮詢服務所進行的深海調查和勘探。

▲印度積極開發潛入海底6000米潛水器「Matsyayaan 6000」。（圖／翻攝印度國家海洋技術研究所）

▼印度的第一個載人海洋任務「Samudrayan」已經展開。（圖／翻攝印度新聞局）

綜合印度的官方與研究機構訊息，第一個載人海洋任務「Samudrayan」的特色，截至目前為止可以說有8項，內容包括：

1. 海洋環境：印度西、南、東三面環海，擁有超過7500公里的海岸線。為進一步探索其海域，印度在2018年啟動了首個載人海洋任務「Samudrayan」，加入了美國、俄羅斯、日本、法國、中國的行列。

2. 政府批准：2021年6月，中央政府批准了由地球科學部實施的深海任務，總預算為407.7億盧比，為期五年。

3. 深海載具：「Samudrayan」計劃由國家海洋技術研究所（NIOT）主責，旨在利用自主研發的潛水器將人員送入深海，其中，與印度空間研究組織合作開發的深海載具Matsyayaan 6000，直徑2.1米的鈦合金球體內可搭載三人，具備12小時的續航能力，並在緊急情況下可持續96小時。

4. 科學探索：搭乘深海載具Matsyayaan 6000的科學家能夠探索海洋、調查海床並收集數據和樣本，這項尖端技術有助於開展多金屬錳結核、天然氣水合物、熱液硫化物、鈷殼等非生物資源的深海探索。

5. 多功能平台：深海載具可攜帶人員與各種設備和傳感器進行深海實驗和觀測，Matsyayaan 6000 預定在2024年12月準備好進行資格試驗。

6. 設計與開發：國家海洋技術研究所（NIOT）自主設計深海載具，並從國內外市場獲取部分子系統，以適應高壓深海環境的特殊需求。

7. 推進系統：深海載具Matsyayaan將使用電池驅動的推進系統，在6000米深的海床進行四小時的操作。

8. 基礎設施建設：此次深海任務計劃將增強印度的基礎設施能力，包括高厚度的焊接設施、深海模擬器等，替目前印度正在進行的「印度自力更生」建設計劃下的國內工業發展鋪平道路。