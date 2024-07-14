　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

酸民進黨8年沒加薪、不打詐　國民黨：新國會第一會期就做到了

▲▼國民黨團記者會 朝野衝突後。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團表示，徒法不足以自行，新國會給政府執法的權力，也請賴政府拿出配套。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨立法院黨團今（14日）表示，立法院院會上週五通過包括《詐欺犯罪危害防制條例》、《通訊監察及保障法》、《中小企業發展條例》、《兒童及少年性剝削防制條例》等案，這些都是「過去8年民進黨做不到的，新國會第一會期就做到了」，呼籲新國會給政府執法權力，也請賴政府拿出配套措施。

國民黨團指出，過去8年國人被詐騙金額屢創新高，在新國會、新民意的壓力下，政府才提出《詐欺犯罪危害防制條例》、《通訊監察及保障法》等打詐新制的修法，此次修法參與詐騙最高可判12年，亂世用重典，國會給了法源，也請政府拿出打詐的能力及對策，才是人民要看到的。

國民黨團批，民進黨喊了要為年輕人加薪，喊了8年做不到，國民黨團及黨籍委員就率先提出《中小企業發展條例》修法，並順利三讀通過，就是希望提高誘因讓企業將利潤與勞工共享獲利，共同對抗現在萬物皆漲，只有薪水不漲的困境。

國民黨團說，如果兒少受到「性剝削」是社會及家人永遠的痛，此次《兒童及少年性剝削防制條例》修法增訂「重製」、「持有」、「支付對價」觀覽兒少性影像加重刑責。最重可關7年、重罰100萬元，就是希望杜絕網路時代影像性剝削的不斷發生。少子化的今天，讓國家幼苗平安長大，是每個大人責無旁貸的義務及責任。

國民黨團強調，「徒法不足以自行，新國會給了政府執法的權力，也請賴政府拿出配套，全民都在看新政府到底可以為人民做什麼？請政府快快拿出你的執政的能力吧！」


 

ET快訊
快訊／黃子韜認愛徐藝洋！　海邊激吻照放閃
好市多內用區「悄做1改變」　一票會員大讚：趕走蹭冷氣的
獨／瘦子老婆「超圓孕肚」曝　現身大安…他全程守護
新北「紅色大牛」遭拖吊　網友認出驚：超哥的
獨／新北少男少女遭軟禁　警壓制救人
暗殺川普槍手曝！「長髮白人男性」被擊斃畫面外流
不是子彈？川普右耳爆血　警消息人士：被玻璃擊中

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

幼兒園狼師性侵20童　吳沛憶揭北市府2缺失

透過駐美處急關心川普遭槍擊　朱立倫：每個人都不該受暴力威脅

川普遭槍擊暗殺　總統府：賴清德第一時間請林佳龍致電AIT

馬英九生日曬「嗨唱英文歌片」！　羅智強讚：最清廉、正派的總統

酸民進黨8年沒加薪、不打詐　國民黨：新國會第一會期就做到了

曝扁案、燦案同位法官發回更裁！　陳水扁：天底下就有這麼巧的事

快訊／賴清德PO文祈禱川普早日康復　「任何政治暴力都不可接受」

綜合格鬥亞錦賽「台灣隊拿1金3銀」　應曉薇感動落淚：真的不容易

賴清德煽動「青鳥再次飛出來」　王鴻薇：總統當家鬧事已不適任

台灣外交部致電AIT關心川普遇襲　強烈譴責政治暴力

美女列車長服務14年畢業了　尪帶兒搭最後一班車超感動

美國男成家中「第一代大學生」　畢典為父母披學士袍感謝犧牲

1個月送辦2次又放出來　三重賓士男逆向撞死警

40kg巨汪被貓兇心碎...　委屈挑眉找媽主持公道

爸半夜進女兒房間「偷愛犬」　連窩一起拖走只求牠陪睡XD

小龍女活力熱跳全新中場舞　李多慧「超會震」粉絲狂讚

小S深夜感傷「就要少一個女兒了」　許老三吐槽：MV演得比較好XD

三重賓士凌晨高速撞警車！1警傷重不治　駕駛疑毒駕

黑道老大患「被親症候群」超暈　嚴泰九一看韓善伙嘴唇就凍未條

鼠寶飯前自動爬上迷你餐椅　露肥嫩肚肚與媽咪拍吃播❤

幼兒園狼師性侵20童　吳沛憶揭北市府2缺失

透過駐美處急關心川普遭槍擊　朱立倫：每個人都不該受暴力威脅

川普遭槍擊暗殺　總統府：賴清德第一時間請林佳龍致電AIT

馬英九生日曬「嗨唱英文歌片」！　羅智強讚：最清廉、正派的總統

酸民進黨8年沒加薪、不打詐　國民黨：新國會第一會期就做到了

曝扁案、燦案同位法官發回更裁！　陳水扁：天底下就有這麼巧的事

快訊／賴清德PO文祈禱川普早日康復　「任何政治暴力都不可接受」

綜合格鬥亞錦賽「台灣隊拿1金3銀」　應曉薇感動落淚：真的不容易

賴清德煽動「青鳥再次飛出來」　王鴻薇：總統當家鬧事已不適任

台灣外交部致電AIT關心川普遇襲　強烈譴責政治暴力

快訊／黃子韜認愛徐藝洋！　PO「海邊激吻照」放閃：願我們永遠是我們

巴黎奧運　中國42名奧運金牌選手參賽

2024職安周　台南關子嶺健走3000勞工逗陣行

台東大亂鬥！2男追撞賓士亮開山刀　被警拉下車趴地狼狽畫面曝

星變美／43歲鄭麗媛《畢業》散發姐姐魅力　保養兩重點再累也不馬虎

裝甲586旅基地普測　驗證勤訓精練成果

快加油！　明起汽、柴油價格各調漲0.2元及0.1元

群眾喊「他有槍」後槍響狂傳　川普造勢現場眾人竄逃畫面曝光

桃園1區買氣爆棚　預售屋成交單價離6字頭只差5千

醬飯無限續！台中后里「大份量」板燒料理　川香麻辣豬是白飯殺手

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

政治熱門新聞

大法官「電爆」黃國昌　石明謹：連戰場都算不上

快訊／賴清德PO文祈禱川普早日康復　「任何政治暴力都不可接受」

北市幼兒園性侵案20童受害、600部犯案影片　事發一年「狼師還在教」

狼師被調查期間幼兒園持續招生　議員：北市府不作為讓孩童持續受害

批小弟亂嗆害死林士傑「帶風向」　詹江村：我信你個鬼

三重警遭毒駕撞死　黃國昌批政府怠惰

比鄭文燦嚴重！郭正亮驚爆「下一個核彈人物」：炸到整黨

中共航母「軟肋」曝！一招變殘廢　他：台海戰爭會躲很遠沒啥用

幕後／721決戰光明頂！新賴系估拿半壁江山　英系、正國會各有難關

幼兒園狼師性侵20童！蔣萬安「第一時間」介入　調查報告曝整整慢一年

他爆鄭文燦密碼「復興路99號」！　鄰居被吵到受不了

中共航母威嚇呂宋島被酸演戲　前軍方官員：演給大陸內部人民看

賴清德籲尊重大法官解釋　不接受人民會有噓聲「青鳥會飛出來」

賴清德煽動「青鳥再次飛出來」　王鴻薇：總統當家鬧事已不適任

更多熱門

相關新聞

大法官「電爆」黃國昌　石明謹：連戰場都算不上

大法官「電爆」黃國昌　石明謹：連戰場都算不上

憲法法庭日前就「國會改革修法」暫時處分召開準備程序庭，網路流傳大法官「電爆」民眾黨立法院黨團總召黃國昌的影片，不過曾任警職的球評石明謹表示，綠營朋友不用太過興奮，現在不能算勝利，甚至「連上戰場都算不上」。

不滿民進黨抹紅麥玉珍　民眾黨團：不排除撤簽政黨協商

不滿民進黨抹紅麥玉珍　民眾黨團：不排除撤簽政黨協商

賴清德籲尊重大法官解釋　不接受人民會有噓聲「青鳥會飛出來」

賴清德籲尊重大法官解釋　不接受人民會有噓聲「青鳥會飛出來」

快訊／邱議瑩辦公室主任酒駕　遭火速開除

快訊／邱議瑩辦公室主任酒駕　遭火速開除

分析／「固樑」熱戰成兩面刃　就怕沒催出藍基本盤反為人作嫁

分析／「固樑」熱戰成兩面刃　就怕沒催出藍基本盤反為人作嫁

關鍵字：

國民黨民進黨打詐

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

川普遭暗殺！特勤幹員「光速跳上去」肉身保護

快訊／台南再發生槍擊案！槍手秒投案

最新詐騙手法！　她痛失近2000萬

信義區「半夜爆人潮」塞滿香堤大道　內行曝原因

快訊／川普造勢台上遭開槍！　臉部爆血

人夫偷吃嫩妹同事！行車紀錄器錄下嬌喘

川普造勢槍擊2人身亡

狙擊手擊斃「暗殺川普槍手」　畫面曝光

無照賓士猴毒駕撞死警！法院裁准羈押

病毒大爆發！　全家都中鏢

小弟疑惹事害死林士傑！道上傳追殺令

濟公降駕砂石車也得讓　Cheap開酸

三重警殉職　兒爆哭「想找爸爸」

川普造勢遇刺！支持者成肉盾擋槍當場死

更多

最夯影音

更多

美女列車長服務14年畢業了　尪帶兒搭最後一班車超感動

美國男成家中「第一代大學生」　畢典為父母披學士袍感謝犧牲

1個月送辦2次又放出來　三重賓士男逆向撞死警

40kg巨汪被貓兇心碎...　委屈挑眉找媽主持公道

爸半夜進女兒房間「偷愛犬」　連窩一起拖走只求牠陪睡XD

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

男性更年期用甜點撫慰心靈

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面