酸民進黨8年沒加薪、不打詐　國民黨：新國會第一會期就做到了

▲國民黨團表示，徒法不足以自行，新國會給政府執法的權力，也請賴政府拿出配套。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨立法院黨團今（14日）表示，立法院院會上週五通過包括《詐欺犯罪危害防制條例》、《通訊監察及保障法》、《中小企業發展條例》、《兒童及少年性剝削防制條例》等案，這些都是「過去8年民進黨做不到的，新國會第一會期就做到了」，呼籲新國會給政府執法權力，也請賴政府拿出配套措施。

國民黨團指出，過去8年國人被詐騙金額屢創新高，在新國會、新民意的壓力下，政府才提出《詐欺犯罪危害防制條例》、《通訊監察及保障法》等打詐新制的修法，此次修法參與詐騙最高可判12年，亂世用重典，國會給了法源，也請政府拿出打詐的能力及對策，才是人民要看到的。

國民黨團批，民進黨喊了要為年輕人加薪，喊了8年做不到，國民黨團及黨籍委員就率先提出《中小企業發展條例》修法，並順利三讀通過，就是希望提高誘因讓企業將利潤與勞工共享獲利，共同對抗現在萬物皆漲，只有薪水不漲的困境。

國民黨團說，如果兒少受到「性剝削」是社會及家人永遠的痛，此次《兒童及少年性剝削防制條例》修法增訂「重製」、「持有」、「支付對價」觀覽兒少性影像加重刑責。最重可關7年、重罰100萬元，就是希望杜絕網路時代影像性剝削的不斷發生。少子化的今天，讓國家幼苗平安長大，是每個大人責無旁貸的義務及責任。

國民黨團強調，「徒法不足以自行，新國會給了政府執法的權力，也請賴政府拿出配套，全民都在看新政府到底可以為人民做什麼？請政府快快拿出你的執政的能力吧！」



