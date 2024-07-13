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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

不滿「新住民法案」遭民進黨抹紅　民眾黨團：不排除撤簽政黨協商

▲民眾黨立委麥玉珍。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨立委麥玉珍。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

「新住民權益保障法」12日歷經3小時黨團協商後定案，預計下周一院會三讀。民進黨團幹事長吳思瑤指出，民眾黨立委麥玉珍提案觸動最敏感的國安神經，也就是陸配也可適用外配規定，入籍年限由6年改4年；此發言引發民眾黨團不滿，揚言若民進黨團幹部吳思瑤等人不道歉，不排除撤簽或退出無效的政黨協商。

民眾黨團表示，立法院進行「新住民基本法」黨團協商，民進黨借題發揮，刻意扭曲本黨提案新住民基本法立法精神，使外界誤解相關條文將鬆綁外國人士入籍之條件限制、對於新住民要求「公平對待」之基本法精神，也刻意抹紅。

民眾黨團指出，麥玉珍委員不只代表新住民，其所推動的法案更代表台灣民眾黨致力落實憲法，保障我國多元文化與新住民基本權益、建立共存共榮族群關係之努力。民進黨執政八年不做的，由民眾黨來推動。

民眾黨團說，麥玉珍委員在各種衝突妥協下，艱辛完成立法，卻一再遭到民進黨立院黨團幹部無理指摘、抹紅攻擊，用詞更處處可見民進黨對新住民族群的歧視與不理解。最後民進黨更包牌仔式的，試圖把相關法案立法通過，無恥收納為自己政績。

民眾黨團表示，很遺憾地看到，蔡英文前總統在110年國慶文告宣示：「在這個包容的國度裡，不管先來後到，沒有人有原罪，也沒有人會因為不同的出身，而被排除在共同體之外。只要尊重、並且認同這塊土地，台灣永遠張開雙手，歡迎所有人，團結所有人」，這段曾經擊中不少人心的動人文字，不只在蔡政府時代淪為紙上談兵、更在賴清德總統上任後，遭民進黨人踩在腳底不停踐踏。

民眾黨團怒批，民進黨嘴上說要照顧新住民、其實只想騙選票，無論是對黨內黨外，翻臉比翻書快，路線調整改弦易轍，毫不留情，只想分化人民、創造民進黨的政治紅利。

民眾黨團說，黨團幹部稍早已建議黨團，若民進黨幹部吳思瑤等人不對其抹紅錯誤行徑道歉，本黨團不排除撤簽或退出無效的政黨協商，黨團幹部現正研議中。畢竟政黨協商之一方若已失去理性、只享受造謠為樂、與敗德為伍、只會延宕立法效率、內耗台灣。

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