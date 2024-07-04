獨／性侵女兒100次！逼整形還檢查分泌物　北市狼父起訴後死了

▲北部一名狼父性侵女兒100次，甚至逼女兒整形成外遇對象的外貌。（示意圖／取自免費圖庫photoAC）

記者黃宥寧／台北報導

北市1名狼父利用家庭關係疏離，從女兒16歲開始性侵達百次，還要求整形、斷絕友人聯繫，甚至因嫉妒女兒有男友，檢查其貼身衣物，計算生理期，訂購性感衣物要求穿上展現身體曲線，女兒求助無門，瀕臨崩潰報警處理，檢方依家庭暴力罪之妨害性自主罪起訴。該名變態父上月突身亡，士林地院判決公訴不受理。

起訴指出，被害女兒小婷（代號）因長期轉學與母親、胞兄關係疏離，其父親抓準這點向小婷挑撥「這家中只有我能信賴」，再利用獨處時跟妻子謊稱「女兒很愛說謊」，導致小婷陷於無人可求助局面。

2019年16歲的小婷被父親帶往大陸，第一次被侵犯得逞，直到2023年止。期間，狼父要求不准紀錄、還帶小婷去整形、斷絕以前的人際關係，甚至嫉妒小婷有男友，而檢查其貼身衣物，計算生理期。

小婷心生畏懼，為躲避生父甚至搬走，仍被父親逮到機會侵犯，事後又以控制金錢等，要求發生性行為，令人髮指的是，狼父還訂購並要求小婷穿上展現身體曲線的性感衣物，逐漸懂事的小婷決定脫離魔掌，蒐集證據報案。

▲狼父自稱性侵女兒100次，10次很舒服，法院審理時卻身亡。（示意圖／Unsplash）

狼父挨告後否認說，只有1次性行為，其他都是女兒主動來引誘。小婷母親說與女兒感情不佳，偶然發現丈夫外遇對象，與小婷整形後的外貌神似，也目睹過丈夫摸女兒胸部。

小婷手足作證說，父親經常購買大尺度的衣服使小婷穿上，也看過2人同床，而小婷曾哭訴「不喜歡穿大尺度衣服」。

檢察官為釐清這起離奇家內性侵案，日以繼夜勘驗相關證據，發現狼父曾自述與女兒發生性行為100次，有10次特別舒服，小婷也表示對性行為反感，離譜狼父更以女兒男友身份自居，且對女兒有男友事實產生忌妒。

然而，從小婷提出的照片中，發現狼父外遇對象確實與小婷整形後神似，小婷更因此罹患身心疾病，綜合各種證據等，依10次妨害性自主罪起訴，更認狼父為達其性交目的，不惜戕害小婷身心，又使小婷與家人感情失和，犯後仍飾詞否認，且搬弄理由偽稱是小婷主動迎合等等，其犯後態度甚為惡劣，建請法院從重量刑，以示警懲。

孰料，檢方今年4月偵結起訴，該名狼父6月6日卻突然身亡，法院根據相驗遺體證明書等，判決公訴不受理。

● 《ETtoday新聞雲》關心您，尊重身體自主權，防治性騷擾及性侵害，請撥打113、110 ​