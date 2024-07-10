林士傑遭槍殺身亡　家屬低調不辦告別式...這5天開放弔唁

▲林士傑8日清晨遭1名槍手近距離開槍射殺，家屬已發出訃聞，但低調不辦公祭告別式。（圖／翻攝自林士傑臉書）

記者林東良／台南報導

台南市區漁會理事長林士傑於8日清晨5時40分許，在南區住家門前，遭1名槍手近距離開槍，林士傑身中11槍，其中5槍貫穿胸腔血胸致死，目前由檢警專案小組全力緝捕槍手中，林士傑的家屬已發出訃聞，11日至15日在台南市立殯葬所開放各界親友弔唁，但低調不辦公祭告別式，以期在親友弔唁後辦妥後事。

林士傑8日遭槍殺身亡，10日是案發後第3天，檢警專案小組已找到疑為槍手使用的第3輛車，檢警也有懷疑對象，全力追緝槍手到案中。

▲家屬發出訃聞，11日至15日在台南市立殯葬所開放各界親友弔唁。（圖／民眾提供）

10日林士傑家屬已發出訃聞，訃聞指1971年出生的林士傑，在2024年7月8日上午6時36分逝世，享年54歲，停柩在台南市殯葬所景行廳停棺2號，靈堂也設在該處。

訃聞指出，從7月11日至15日，每日上午9時至下午4時開放親友弔唁。林士傑女兒、台南市議員林依婷的友人代為轉達，林士傑生前希望一切從簡，所以不會另外安排告別式，想來見林士傑的親朋好友們，請留意一下這時間，家屬再次謝謝大家關心。