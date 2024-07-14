氣流穩定「繞山」　鄭明典曬圖示警：今天有高溫的傾向

▲繞地形的小積雲邊界。（圖／翻攝鄭明典臉書）

記者蔡亞樺／台北報導

天氣依舊炎熱，前中央氣象局長鄭明典今（14日）指出，氣流穩定「繞山」而少「越山」，南部變成尾流弱風區，今天有高溫的傾向。中央氣象署今日也針對12縣市發布高溫資訊，新北市、屏東縣有38度極端高溫出現的機率。

鄭明典在臉書PO出一張衛星雲圖，並指出繞地形的小積雲邊界，雲隨氣流而動，今天偏東風的環境，看到這樣的弧形，表示氣流穩定「繞山」而少「越山」，此時南部變成尾流弱風區，今天有高溫的傾向。

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鄭明典表示，北部雖然看不到小積雲，可以想像同是穩定狀態，天氣預報細節就要看「鄉鎮預報」了。

▲高溫資訊圖 。（圖／氣象署提供）

氣象署今發布高溫資訊，各地天氣高溫炎熱，今天中午前後新北市、屏東縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；台北市、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、台南市、高雄市為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。

桃園市、嘉義縣、宜蘭縣為黃色燈號。氣象署提醒，避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害，室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。

高溫資訊(橙色)

影響時間：14日白天

＊高溫橙色38燈號：新北市、屏東縣

＊高溫橙色36燈號：台北市、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、台南市、高雄市

＊高溫黃色燈號：桃園市、嘉義縣、宜蘭縣