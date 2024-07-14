「颱風一個接一個」　最新成颱機率曝

▲林得恩說，本周「颱風一個接一個」。 （圖／翻攝「林老師氣象站」臉書）



記者陳俊宏／台北報導

氣象專家林得恩提醒，本周「颱風一個接一個」！對此，中央氣象署預報員劉沛滕表示，位於南海的熱帶性低氣壓成颱機率不高，而未來一周菲律賓東方海面到南海，環境有利於熱帶系統發展，仍要再觀察。

劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，未來一周仍是高溫炎熱、午後雷陣雨的情形，今天、周一午後雷陣雨主在中南部、各地山區，之後幾天北部午後也可能有較明顯雷陣雨，期間偶爾山區可能有局部大雨；此外，由於吹東南風，未來一周東南部可能有些零星局部降雨。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



劉沛滕說，周六晚間8時在南海生成一個熱帶性低氣壓，由於它屬於季風低壓，中心對流沒那麼強，外圍對流比較大，若要成颱整合需要比較久的時間，預估它來不及整併就會進入中南半島，因此成颱機率不高，而進到陸地就會減弱，對台灣天氣無影響。

至於近期是否可能有其他熱帶系統生成，劉沛滕分析，未來一周菲律賓東方海面到南海一帶，環境有利於熱帶系統發展，再觀察看看。

▼氣象署研判，南海的熱帶低壓成颱機率不高，往中南半島前進，對台灣無影響。（圖／氣象署）



林得恩則在「林老師氣象站」臉書提到，颱風一個接一個！本周從南海、巴士海峽到菲島東部外海海域，呈現一個大低壓帶的環境條件，尤其是這個大低壓帶附近的海溫，都在30度以上，是提供一個非常有利於熱帶擾動生長發展的溫床。

林得恩表示，根據今晨美國NCEP最新數值模擬結果顯示，在本周至少會有1至2個熱帶擾動在此成形；不過，也不用太早擔心，目前看來，在環境駛流場的導引下，往西朝海南島或廣東移動的機會較大，評估對台灣尚不會造成直接的影響。