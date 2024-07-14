不同人介紹！男2次相親「都遇同一人」　他笑：再一次就結婚

▲原PO表示，2人都相當驚訝，還約好如果再發生一次就要直接結婚。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

現代許多人若在職場上無法遇到新的姻緣，就會試圖透過聯誼和相親的方式來認識異性。近日就有1名男網友親曝，自己竟然連續相親2次，都遇到同位女生，而且2人見到彼此都相當驚訝，還異口同聲地說：「那ㄟ割係你？！」最後2人也約好如果相親又遇到，就要直接結婚，因為這是老天安排的，而女方更是默默點頭。

有男網友近日在臉書社團「匿名公社」發文感嘆，被介紹相親2次，但都是同個女生，讓他無奈笑稱「這算不算正緣。」原PO也在留言區補充，相親當天，當他們又見到彼此時，他跟女方竟然還異口同聲地說：「那ㄟ割係你？！」

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原PO更透露，2人在第一次見面認識後，就有交換聯繫方式，「有跟女方說了，再碰到一次我們就結婚，因為是老天安排的，女方也是默默點頭。」原PO還笑稱，「這樣證明相親的人都是積極者，印證了雙向奔赴的愛情！」

貼文曝光後也引發網友熱議，「這前世欠的債有點大，非要來討債」、「說不定是冤親債主」、「剛好都是沒人要」、「原地結婚啦」、「搞不好對方對你很滿意，找不同媒婆介紹的，哈哈」、「看來你命中注定有此劫」、「搞不好是她套路你」、「命中注定遇見你」、「我有同事真的3次相親遇到同一人，最後兩人真的結婚了，婚姻很美滿喔。」

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