扛3袋「1毛硬幣」繳4萬欠款還短少　他激怒法官下場慘了

▲萬男拿1毛硬幣繳欠款，遭法院判處人民幣2000元罰款。（圖／翻攝自微博）



圖文／CTWANT

有些人不滿被判處或裁罰罰款，會用繳納「全硬幣」方式做無言的抗議，但中國大陸四川一名萬姓男子，就因為提了3大袋滿是零錢的麻袋繳交人民幣1萬元（約新台幣44,871元）欠款，遭法院罰款2000元（約新台幣8974元）。

據《封面新聞》報導，萬男2023年9月因未履行法律文件所確定的義務，遭申請執行人王某向法院聲請強制執行，雙方後續達成執行和解，但萬男再度遲遲未履行，2024年3月遭王某申請恢復執行。

萬男經多次調解後，與王某約定1次交付人民幣2萬元以結束此案，未料萬男當庭表示當下只能付1萬元，剩餘款項需2天時間籌措，再帶至法院點交。

萬男2天後雖沒出爾反爾，卻帶了3大袋1毛硬幣及零星紙鈔到法院，氣得王某以清點難度大，無法釐清確切金額為由，拒絕先前和解方案；執行法官則在當天下午帶萬男到銀行兌換，執行團與銀行共10人耗費3小時才完成清點，且因部分硬幣嚴重汙損，總計兌換成8489元（38,091元）紙鈔。

案件恢復執行後，法官認為萬某消極對抗執行，且沒合理解釋大量硬幣付款行為，已嚴重影響執行工作、浪費司法資源，但鑒於被執行人積極還清剩餘款項、認知自身錯誤，判處萬某人民幣2000元罰款。萬某當日即完成全額繳納。

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