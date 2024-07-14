她遭詐近2000萬　「資產管理公司」曝光

▲該間資產管理公司的IG會放上對資金有需求民眾快速放款等貼文。（圖／翻攝自該資產管理公司IG）

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近期詐團對於假檢警的詐騙手法再翻新！不但要求被害人辦理自然人憑證，以此確認被害人名下財產，並聯手民間資產管理公司與地政士誘騙被害人，北市一名退休婦人因此損失近2千萬元。該間民間資產管理公司目前仍在正常營運，且主打資產代辦安心迅速，不過由於相關抵押貸款文件均為受害民眾親簽蓋印，儘管檢警知曉民眾遭詐，就算案件被起訴也往往難以將款項追回。

據了解，該公司成立於2023年9月，設立於桃園，資本額僅30萬元，但主要經營房屋土地一、二、三胎借款、汽機車借款、銀行與信用貸款等項目，更強調有實體經營店面，為20年經驗的資深專業貸款金融人員，不過記者實際前往該地，卻發現登記的處所外觀與一般民宅幾乎沒有區別，僅有一塊招牌，相關介紹影片也全由AI合成，而其粉絲專頁上還會時不時放出有民眾因資金需求，向其貸款成功的訊息，但簽約背景雜亂，甚至有在車上進行。

▲高雄地檢署2019年偵辦放貸集團，放貸金額超過1億元，但被逮捕的15名嫌犯卻通通被判無罪。（圖／資料照／CTWANT提供）

事實上，民間資產管理公司與詐團合作的案件過往並不少見。高雄地檢署2019年就曾偵辦「玉山國際財富管理顧問有限公司」與「玉山資產行銷有限公司」的放貸集團，民眾誤以為該集團為玉山銀行旗下所有，誘騙有資金需求的民眾申辦貸款，總計放貸金額超過1億元，向民眾收取高額服務費，並向民眾收取高利息（每月利息高達30%），最終民眾因付不出高額利息，導致房屋遭到法拍，不法獲利超過1.4億元。檢警2019年獲報後，進行北中南聯合搜索，逮捕15名嫌犯，並對其中6人聲押禁見獲准。

案件被起訴後，經長達4年多的審理，高雄地方法院卻對15名嫌疑人通通做出無罪判決。高雄地檢署調查，該公司透過臉書或Line投放廣告，吸引民眾借貸，更向受害民眾鼓吹，只要透過私人借款培養信用條件，就可擁有特殊管道向銀行申貸成功，因此讓民眾誤以為該公司為玉山銀行關係企業，而將房屋抵押借款。

▲檢警破獲誘騙民眾以房申貸的詐騙集團，查扣該集團幹部代步用的5輛雙B名車。（圖／資料照／CTWANT提供）

等民眾隨該公司指示辦理完相關程序後，還得向代書事務所繳納一筆高額費用，但之後被害人發現根本沒有向銀行借款成功，也往往因付不出高額利息，房屋遭到抵押法拍。

高雄地院審理後表示，儘管被害人聲稱誤以為該公司為玉山銀行關係企業，但實際審視相關合約中，通篇未見「玉山銀行」字樣，該公司也未宣稱自己為玉山銀行或受玉山銀行委託；而被害人在簽立契約書後，也確實有取得民間貸款，並非付出服務費後未取得任何款項，且相關文件等均由被害人親自簽約蓋印，交出相關土地建物權狀等重要文件，認為被害人在了解雙方權利義務後，出於自由判斷而簽立契約，因而對被起訴的15人含負責人在內全數做出無罪判決。

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