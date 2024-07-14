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川普遭暗殺！特勤幹員「光速跳上去」肉身保護　槍手遭擊斃

川普在賓州的造勢活動遭遇槍擊。（圖／達志／美聯社）

▲川普在賓州的造勢活動遭遇槍擊。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

目前有消息指出，美國前總統、共和黨籍總統候選人川普，於13日在賓夕法尼亞州進行造勢活動的時候，突然遭遇槍響。槍響第一瞬間，不僅觀眾迅速低頭，就連在舞台上的川普也馬上蹲在講台後方，最後在特勤局幹員的包圍下迅速離場。根據華盛頓郵報進一步引述郡檢察官說法在社群媒體指出，嫌疑槍手已死亡，另有一名現場觀眾也不幸身亡。

根據《衛報》報導指出，整起事件發生於13日賓夕法尼亞州的造勢現場，當時川普正在熱烈地向支持者演說，結果突然傳出槍響，第一時間不僅觀眾馬上彎腰蹲下，就連正在演說的川普也馬上彎腰蹲下，之後就看到一旁的特勤局幹員跳上舞台，以肉身來保護川普。

特勤局幹員第一時間跳上舞台用肉身保護川普。（圖／達志／美聯社）

▲特勤局幹員第一時間跳上舞台用肉身保護川普。（圖／達志／美聯社）

後續在幹員們的保護下，川普被迅速地拉下舞台，而川普這時面部雖然莫名出現血跡，但是在此時還高舉的右手，似乎正在向支持者展示著自己無畏的勇氣。

特勤局幹員拉著川普離場。（圖／達志／美聯社）

▲特勤局幹員拉著川普離場。（圖／達志／美聯社）

特勤局幹員拉著川普離場。（圖／達志／美聯社）

▲特勤局幹員拉著川普離場。（圖／達志／美聯社）

事發當時，共和黨代表默瑟（Dan Meuser）正坐在靠近舞台區的位置，默瑟表示，他聽到有8至10聲的槍響，另外現場觀眾中有許多人被槍手開槍擊中。

而根據《路透社》報導指出，川普的血跡是來自於耳朵上的傷勢，而槍手疑似是從舞台附近的屋頂上發動狙擊。後續現任美國總統拜登在接受媒體訪問時表示，他目前尚未收到有關這起槍擊案的報告。

整起意外發生後，川普也發表聲明表示，自己目前情況良好，正在接受醫療機構的檢查。特勤局發言人古列爾米（Anthony Guglielmi）也發出聲明表示，目前特勤局正在保護川普當中，同時也針對這起槍擊事件展開調查。後續也有人拍攝到，在案發之後，川普所屬的車隊迅速帶著川普離開賓州活動現場。

而至於在現場死傷部分，目前已知現場疑似有一位民眾不幸身亡。《華盛頓郵報》報導指出，在這次槍擊案中，川普受到擦傷，而開槍的槍手已經死亡

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