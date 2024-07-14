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社會 社會焦點 保障人權

最新詐騙手法！　她痛失近2000萬

近期出現假檢警新詐騙手法，詐團會要求被害人前往戶政事務所辦理自然人憑證，以此掌握被害人名下財產狀況，再吃乾抹淨。（圖／翻攝自內政部官網）

▲近期出現假檢警新詐騙手法，詐團會要求被害人前往戶政事務所辦理自然人憑證，以此掌握被害人名下財產狀況，再吃乾抹淨。（圖／翻攝自內政部官網）

圖文／CTWANT

假檢警詐騙案件層出不窮，近期又出現新手法！詐團不但冒用法務部執行署分署長的名義，還指示被害人去辦理自然人憑證，藉此確認被害人名下到底有多少財產，接著再以協助調查名義，要被害人前往民間資產公司及地政事務所辦理房屋抵貸款，並將被害人貸出的款項吃乾抹淨，手法相當惡劣。根據統計，類似案件在全國已約有15件。

警方日前接獲報案指出，有民眾遭到假檢警詐騙被詐近2千萬元，就連房屋也被詐團騙去抵押貸款，損失慘重。據悉，該名被害人為年約60多歲的退休婦人，她在家中接到一名自稱為高雄市府社會局的人員電話，表示婦人的證件遭人冒用盜領補助，希望婦人可以協助處理，避免再次被盜用，由於對方能精確說出婦人的基本個資訊息，讓婦人信以為真，答應配合處理。

新假檢警詐騙手法與流程。（製圖／林冠吟）

▲新假檢警詐騙手法與流程。（圖／CTWANT提供）

之後詐團自稱為高雄市警局人員，向婦人表示相關案件已報請地檢署指揮，將由曾任高檢署，現為法務部執行署新北分署長黃立維代為說明相關狀況，同時要婦人前往戶政事務所辦理自然人憑證，雙方隨即碰面，詐團也藉機查明婦人名下的所有財產狀況。

眼見婦人上鉤，詐團以配合辦案為由，要婦人陸續將其名下所有的存款領出面交，自證清白，等到婦人的存款到手後，詐團隨即打起婦人位在北市和平西路上自用房屋的主意，同樣以自證清白為由，由地政士與民間資產管理公司人員，將婦人原本價值約3千萬元的房屋廉價鑑價為1200萬元，並指示婦人前往地政事務所簽下房屋抵押合約。

本刊實際查詢該民間資產管理公司，發現其資本額僅30萬，外觀幾乎與一般民宅無異。（圖／翻攝自該資產管理公司粉絲專頁）

▲本刊實際查詢該民間資產管理公司，發現其資本額僅30萬，外觀幾乎與一般民宅無異。（圖／翻攝自該資產管理公司粉絲專頁）

渾然不覺自己已成為詐團眼中肥羊的婦人，聽從詐團的指示，在地政士助理的陪同下，前往地政事務所親自對相關合約簽名畫押，婦人隨後也真的拿到1200萬元抵押款，不過錢還沒捂熱，詐團隨即竟再帶著婦人申辦網路銀行，並將指定的人頭帳號設為婦人的常用帳號，以此規避每日轉帳限額，將1200萬元再匯回詐團口袋。

眼看婦人再無利用價值，詐團每日的噓寒問暖不再，面對婦人的質疑更囂張對婦人表示，「我就是詐騙，你能拿我怎麼樣」，讓婦人驚覺遭詐，慌忙報警處理。

只是婦人的所有老本早已被詐團吃乾抹淨，損失近2000萬元，而婦人更氣憤地發現，當初與她簽定房屋抵押合約的民間資產管理公司，根本就是在放高利貸，自己的房屋不但被賤價估價，未來每月的還款利息更高達20%，所幸還款利息還沒正式開始，為了不讓自己流落街頭，婦人只好忍痛先向好友籌得1200萬元將房屋贖回，損失相當慘重。

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