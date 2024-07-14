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夫妻閨蜜韓國3人遊　竟撕破偷情秘密「大量激戰影片」藏相簿

▲人夫偷吃，護照出境紀錄露餡。（示意圖／ETtoday資料照）

▲人夫偷吃閨蜜，護照出境紀錄露餡。（示意圖／ETtoday資料照）

記者張靖榕／綜合報導

一名人妻原本計畫要和老公與閨蜜來一趟3人韓國遊，沒想到熱心的她在幫大家一起申辦換發護照的時候，赫然發現兩人偷吃的足跡，之後更在老公的隱藏相簿內發現大量兩人的床戰影片。

馬來西亞《中國報》報導，國外一名人妻在社群平台小紅書上以「單親寶媽」名稱發布多段影片，她說和老公婚後育有1子，而且夫妻倆原本計畫和閨蜜3人年底去韓國旅遊，卻因為3人護照都快過期，而她好心要幫忙跑腿時，發現了兩人偷情的證據。

人妻打開老公與閨蜜的護照，驚覺兩人出境紀錄相同，一起到過印尼峇厘島玩。由於偷情曝光當時她還有孕在身，加上證據還不夠，於是她決定「暗中偵辦」，先拍下護照出境紀錄後，再偷看老公手機內的「隱藏相簿」，沒想到打開看更誇張，滿滿的是老公與閨蜜激戰的影片，兩人甚至在停車場車震。

人妻掌握證據與閨蜜撕破臉；閨蜜起初還裝傻，之後直接不演了，「妳自己也懂妳現在是個黃臉婆了」。雙方之後對簿公堂，官司正在進行中。

人妻表示現在的自己過得很好，正依循法律途徑要求賠償與贍養費，她也誠心希望女性都能找到屬於自己的幸福，而且告誡真的要慎選閨蜜。

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