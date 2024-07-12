江坤俊陷醜聞　「2條件成立」廠商才能求償！律師：太太沒挺就慘了

▲外科名醫江坤俊近日爆出劈腿護理師、性騷擾等傳聞。（圖／翻攝自Facebook／江坤俊）



記者施怡妏／綜合報導

名醫江坤俊負面醜聞連環爆，日前他已透過社群發出道歉聲明，宣布暫停演藝工作，同時也表示會對不實指控保留法律追訴權，之前江坤俊形象良好，有許多代言商品找上門，事件發生後，廠商能不能請求賠償？對此，蘇嘉宏律師表示，第一點是看正宮挺不挺老公，第二點則是代言的商品還有沒有人買單。

蘇嘉宏律師在《新聞挖挖哇！》談論江坤俊的誹聞事件，江坤俊的妻子劉藺秦在新聞爆出後，第一時間出面表示，江坤俊每天都有回家，從妻子的反應來看，她是以大局為重，「正宮滿了不起的，以法律來說，並沒有罪證確鑿」，如果江坤俊未來陷入合約官司，被問到違背社會善良風俗，妻子的支持對他在官司中的立場有所加分。

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蘇嘉宏律師坦言，對江坤俊影響更大的，應該是性騷擾的指控，如果代言合約因此而終止，廠商可能會有兩種反應，第一個是切斷代言，第二個是損害賠償。

蘇嘉宏律師進一步指出，因為負面報導所以切斷代言，停止後面的資助，這是OK的，但有沒有辦法要求賠償，法院會比較嚴格，「如果太太沒挺他就慘了」，另一點則是，事件爆發後，商品是不是還熱賣，如果依然大賣，「那這個情形下，廠商就沒有損失」。

蘇嘉宏律師強調，性騷擾事件對江坤俊影響比較大，即便被害者不提告，但廠商可能會因為江坤俊違反合約內容進行提告，「法院一定會調查，是不是性平有這樣子的事情」。