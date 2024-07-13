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「司機偷吃調度員」慘了！台鐵：影響形象記2次申誡

▲▼台鐵EMU3000型新自強號。（圖／台鐵）

▲台鐵一名男司機員遭爆值乘時偷情女調度員，台鐵將記申誡2次處分。（資料示意圖／台鐵）

記者李姿慧／台北報導

台鐵日前一名男司機員遭爆外遇女調度員，不但上班期間在列車上偷情，且多次在駕駛室發生性行為，事情曝光後，台鐵先將兩人調離原工作並進行調查，調查結果近日出爐，台鐵表示，初查無直接證據顯示司機員違規值勤，但外流影音中司機員自述內容損及台鐵公司形象，將記申誡二次處分。

一名台鐵司機員的妻子日前爆料，指丈夫外遇女調度員，兩人上班時間多次在列車上偷情，並多次在列車駕駛室發生性關係，且這已是該司機員第二次出軌，更傳他與小三性愛及調情影片給元配，逼她離婚，否則就要加入他們的性愛遊戲。

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元配更從汽車行車紀錄器上發現司機員與小三通話中，提及「在漢本隧道(性愛)若被發現會被起訴，公共危險罪，工作會沒了」，質疑司機員駕駛列車期間偷情，危及旅客安危。

該事件曝光後，台鐵隨後將兩人調離原工作，並進行調查，近日調查結果出爐，台鐵公司表示，台鐵公司於接獲相關訊息後，為求妥慎處理，避免影響當事人工作情緒，已立即調離現職並加強輔導，同時由相關單位共同調查釐清案情。

台鐵公司指出，初步查明，尚無直接證據顯示司機員有違規值乘勤務的行為；惟相關影音畫面資料由司機員自述其行徑部分，已損及台鐵公司經營形象，將移送考成會審議，予以申誡二次處分。

據了解，台鐵進行內部調查時，該名男性司機員和女調度員雙雙否認在列車上值勤時發生性行為和偷情，並聲稱汽車行車紀錄器錄到對話內容僅是開玩笑，由於台鐵無直接證據，僅能對行車紀錄器中司機員談話內容影響台鐵形象懲處，女調度員則無懲處，目前兩人維持調離原職，女調度員因該事件曝光後，精神狀況不佳，已提出醫生證明請假中。
 

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