台東副議長秘書偷吃3寶媽「飯店4度連結」　警察夫怒告

▲台東議會林姓副議長秘書偷吃女派遣工，判賠40萬元。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者郭玗潔／台東報導

台東議會林姓副議長的秘書偷吃已婚女派遣工，被她擔任警察的丈夫告上法院，求償80萬。林男雖在審理時否認姦情，但女派遣工卻作證兩人10天內就到飯店、旅館激戰4次。台東地院審理，判林男侵害配偶權，要賠警察夫40萬元。可上訴。

警察夫主張，他和妻子結婚25年，婚後育有3名子女。妻子透過勞動部「安心即時上工計畫」安排，到台東縣議會擔任派遣工，林男卻從2021年8月起，就利用工作機會對妻子展開追求，兩人多次在飯店、旅館發生性行為。林男破壞他的婚姻美滿，讓他承受精神痛苦，他與妻子也在2022年3月離婚，要依法向林男求償80萬元。

全案審理時，林男表示不知人妻已婚，也沒和人妻發生性關係，還強調，如果他真的如人夫指控和他妻子發生性行為，也僅發生在2022年3月1日到21日共3周期間，時間相當短暫，況且人妻和丈夫感情不就不睦，丈夫受到的損害有限。

人妻則作證，2021年11月林男向她要履歷表，上面就有勾選已婚，並記載她有3個小孩。隔年3月1日林男邀她北上，兩人在某五星和四星級飯店分別過1夜，發生性行為，3月9日兩人再度北上到飯店過夜，10日則到苗栗縣三義鄉某旅店投宿，也都發生性行為。直到前年全家團聚過農曆年時，她才向丈夫坦白外遇情事。

法官檢視相關證據，認為林男明知人妻已婚，還與她發生多次性行為，已侵害配偶權，審酌人夫為鐵路警察局警員，林男為台東縣議會副議長秘書，判林男要賠40萬元。可上訴。