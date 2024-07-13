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老公愛愛喊出別人名字　人妻氣炸！拿刀割掉他的「金箍棒」

伴侶在親熱時不小心喊出別人的名字，當事人到底該如何反應，這名人妻氣到幫丈夫斷根。（示意圖／Pixabay）

▲伴侶在親熱時不小心喊出別人的名字，當事人到底該如何反應，這名人妻氣到幫丈夫斷根。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

如果伴侶在做愛時喊出了別人的名字，是否會讓你倍感氣餒、無法原諒呢？菲律賓呂宋島避暑勝地碧瑤市（Baguio City），一名55 歲的人妻趁丈夫熟睡時，竟拿刀割掉他的「金箍棒」，原因是兩人在滾床單時，58歲的丈夫居然叫了其他女性的名字。

根據《每日郵報》和菲律賓媒體報導，碧瑤市警方表示，7日晚間7、8點鐘，這對夫妻喝了不少酒，兩人接著還發生關係，未料這名妻子事後指控，丈夫有另外的女人，倆人之間爆發激烈爭吵。

原來，兩人在滾床單時丈夫居然喊出其他女性的名字，因此從原本的滾床單，變成打枕頭戰，儘管倆人發生了爭吵，但這對夫婦最後還是上床睡覺，或許丈夫激戰後累了，很快就沉沉睡去，不過一旁的妻子看著對面的枕邊人卻越想越氣，在酒精催眠下，人妻喪失理智，居然動刀割了丈夫的生殖器官。

據警方引述這名婦人說法，「反正不給我用，不能便宜別的賤人，也不能讓你這個老王八蛋繼續快活」。碧瑤市警方接到報案後，很快將這名人妻逮捕，而這名被斷了命根子的丈夫，目前正在醫院治療。

根據碧瑤市警察局發言人、哈里特布爾西奧（Harriet Bulcio）表示，被捕的嫌疑人向警方稱，自己之所以會割掉丈夫的生殖器，一是因為喝醉酒，二是因嫉妒，嫌疑人還聲稱，丈夫除了背叛婚姻之外，還經常家暴自己，據瞭解，這名婦人將被依傷害罪起訴。

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