「沒被警抓恐已被打死！」疑小弟惹事害死林士傑　道上瘋傳追殺令

▲台南市漁會理事長林士傑8日遭槍擊身亡，警方鎖定其林姓心腹恐是害死他的主因，正在調查中。（圖／CTWANT提供）



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台南市漁會理事長林士傑8日遭槍擊身亡，警方掌握恐是其綽號「阿川」的林姓心腹在外惹是生非，又頻報老大的名字招搖才為林士傑招來殺身之貨，而林男因案遭通緝，13日被警方逮捕到案，道上更瘋傳林男的追殺令，林男倘若不是被警察抓到，恐怕已被林士傑的其他小弟打死。

警方調查，林士傑8日遭槍手連開11槍慘死，且槍手計畫縝密，犯案後先燒車滅證，又換車到高雄製造斷點，並在車內潑灑鹽酸試圖消滅跡證，警方則在第二輛車的口罩採樣，比對出張男涉案，並於12日將他逮捕。

而經調查後，確認張男並非槍手，但他曾搭乘過作案車輛，警方懷疑該車輛車主涉案，但該名車主人在海外，目前則在追緝中，持續調查後又發現林男恐是案件主因。

據了解，林男是林士傑的左右手，道上都知道2人關係緊密，而林男近日在外惹是生非，疑似惹出黑吃黑和情色糾紛，而林男沒有妥善處理，卻在外頻嗆「我老大是林士傑」想以此威嚇，警方懷疑其行徑引發仇家不滿，最終導致這起槍擊案。

此消息也在道上傳得沸沸揚揚，更疑似有針對林男江湖追殺令，但林男落網後否認此事，強調自己對於槍擊案毫不知情，且已許久沒跟著林士傑混，確切案情則仍待調查釐清。

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