退輔會主委嚴德發視導高榮台南分院　期勉提供醫療優質服務

▲嚴主委嘉勉高榮南院醫療團隊，致力照顧榮民眷及社區民眾，並致贈團體慰勉金，對全體人員表示肯定與感謝。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

國軍退除役官兵輔導委員會主委嚴德發，12日上午偕同副主任委員吳志揚、將軍周禮順、慈音寺陳德朗賢伉儷、照顧服務處處長曹東發及就養養護處處長周興國，前來高雄榮民總醫院台南分院視導，實地暸解醫院服務情形、醫療設備，並關心垂詢醫護人員工作概況。

嚴主委強調，台南分院與台南榮服處、台南榮家攜手團隊合作，為輔導會開創一個服務三合一醫療、養護及照顧體系，對台南分院整體設計皆以病患、長者為第一優先考量，對同仁們的投入與努力表示肯定與感謝。

高榮台南分院院長王瑞祥介紹台南榮院的各項任務特色，如通過緊急醫療能力分級評定為部分中度級急救責任醫院，成為全國的急性後期整合性照護（PAC）示範醫院，以及台灣最優質醫養合一的示範據點，發展精準醫療提供民眾預防保健與診治需求，成為高齡醫學專科醫師及家醫科醫師訓練醫院並興建新急重症醫療大樓，以及特別爭取在急診室旁增加902公車停靠站，整體提升服務量能，滿足大台南地區民眾醫療需求，造福鄉里。

嚴主委嘉勉高榮南院醫療團隊致力照顧榮民、榮眷及社區民眾，並致贈團體慰勉金，對高榮南院不斷致力提升醫療水準，令他印象深刻，期許以智慧醫療讓診斷更精確、服務有效能，達到優良照護品質。