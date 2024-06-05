64%官兵服役4～9年、平均26歲退役　「轉職困難」勸退青年從軍

▲退輔會主委嚴德發。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

退輔會主委嚴德發今（5日）赴立院外交及國防委員會報告並備質詢，綠委洪申翰質詢時指出，近三年退伍人員比例，服役4～9年的官兵有64％，平均年齡僅有26歲，接下來轉職卻成為問題，應建立職能涵養對照分析，效法美國、韓國，做好軍事與民間專長轉換。嚴德發則承諾，會和國防部協調辦理，並在下會期業務報告提出合作進度。

洪申翰質詢時提到，以前許多人因家境貧窮，讀軍校包辦生活費，又有津貼照顧家庭，他們從十五歲、十八歲進入軍隊體系，軍旅生涯幾乎就是整個職涯、退伍即退休。不過，隨著時代變遷，在徵募並行制度下，軍隊需要大量服役4～9年的短役期官兵。退輔會統計，近三年退伍人員比例，服役4～9年的官兵有64％，平均年齡僅有26歲。

洪申翰強調，軍旅生涯絕對不是他們職涯的終點，只是其中一個階段，我國許多青年不願意從軍，是因為離開部隊找下一份工作時，幾乎是從0開始。「主委，目前軍人退伍前半年才會進行就業培訓，你覺得夠嗎？」對此，嚴德發也回應，半年的時間太短。

洪申翰舉例，一個民間企業老闆，看到履歷表上面寫「戰車營營長」，會覺得「公司又沒有戰車給你開，很抱歉請你另謀高就」。因為民間公司，根本無法想像營長這個職稱，代表什麼內涵。

洪申翰指出，若用勞動部的職能涵養對照分析，會發現營長的工作職責、工作任務，包含管理400人規模的生活、演訓任務，還有所有戰車的維修、調度，其中更有許多領導、運輸管理、人資、倉儲管理等知識、技能；但國防部沒有建立職能涵養對照分析，再加上軍隊的封閉性，民間公司很難想像每個官科到底會什麼，對軍人轉職來說莫大的傷害，應效法美國、韓國，做好軍事與民間專長轉換，才能有益退役軍人尋找事業第二春。

洪申翰舉例，勞動部職能發展應用平台設有「職能內涵轉換表」、「職能基準一覽表」，找專家學者來解析、拆分每一個職業包含的主要職責、工作任務，以及每個任務需要的知識、技能。讓企業清楚了解人才的價值和能力。退輔會應偕同國防部參考並規劃。嚴德發承諾，將和國防部協調辦理，並在下會期業務報告提出合作進度。