卓榮泰核定2人事案！陳進廣接退輔會副主委、沈有忠接陸委會副主委

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院發言人陳世凱26日表示，行政院長卓榮泰核派，國軍退除役官兵輔導委員會（退輔會）政務副主委由前國安局中將副局長陳進廣出任；大陸委員會（陸委會）政務副主委由東海大學政治學系教授沈有忠出任，為行動創新內閣再添新戰力。

陳世凱說明，陳進廣為政戰將領出身，曾任國安局安全作業中心少將主任、國安局中將副局長等要職，並取得國立政治大學東亞研究所博士，學經歷相當豐富，未來內閣期盼借重他的經驗，襄助推動國軍退除役官兵輔導政策，為榮民和眷屬做更好的服務。

陳世凱指出，沈有忠出身學界，為東海大學政治系專任教授，曾任立法院「未來國會願景規劃諮詢委員會」諮詢委員，迄今亦擔任亞洲政經與和平交流學會理事長、海基會顧問，具備學識與實務經驗，研究涵蓋兩岸關係、國際政治、中國政治與軍事等領域，期待借助其學養和專長，為兩岸關係和健康有序交流而努力。

陳世凱表示，卓院長積極為國家延攬優秀人才入閣，持續向產官學研各界取材，為行動創新內閣再添助力，院長期待新成員加入後與團隊緊密合作，共同以人民需求為優先，積極行動為國家奉獻服務，讓人民真實感受到創新的改變。