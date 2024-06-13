退將赴陸參加黃埔校慶　嚴德發指蔣公鳳山復校：校長在哪、正統在哪

▲退輔會主委嚴德發。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

中國大陸為搶黃埔百年話語權，邀請退伍軍人赴廣東參加校慶活動，其中不乏國民黨前黃復興黨部主委季麟連等高級將官都將出席，對此，退輔會主委嚴德發今（13日）受訪時表示，極少數的退役軍人都是個人行動，退輔會也一再宣導不要參加政治活動、媒體專訪，不要中了中共統戰的伎倆，黃埔人絕大多數都會參加鳳山正統步校活動，先總統蔣公是第一任創校校長，來台後也是在鳳山復校，校長在哪裡、正統在哪裡。

嚴德發今赴外交及國防委員會報告並備質詢，會前也接受媒體聯訪，對於黃埔百年校慶還是有退將到對岸，嚴德發表示，黃埔百年校慶這個禮拜天就要實施，目前瞭解有極少數的退伍將校赴陸參加校慶活動，平時都有跟他們保持聯絡、宣導，極少數的退役軍人都是個人行動，退輔會也一再宣導不要參加政治活動、媒體專訪，不要中了中共統戰的伎倆，包含個資外洩跟人身安全都有風險。

嚴德發強調，黃埔人絕大多數都會參加鳳山正統步校活動，先總統蔣公是第一任創校校長，來台後也是在鳳山復校，校長在哪裡、正統在哪裡，感謝黃埔先進前輩，踴躍參加活動，也規劃很多內容，包含前一天的音樂會、煙火，當天校慶營區開放，袍澤都能展現黃埔精神，感謝他們參與。

至於不乏退役高級將官赴陸，憂心對岸藉此樣板宣傳？嚴德發表示，有掌握中共中央軍事委員有邀請，當然看得出來他們是要進行統戰活動、認知戰，也特別提醒赴陸退役將校，要注意兩岸人民關係條例及國安法相關規範。