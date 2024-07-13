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「口罩男」恐只是煙霧彈！DNA比對不符　疑為掩護真槍手逃亡

▲▼ 林士傑槍殺案，27歲「口罩男」張姓男子臉書。（圖／翻攝自臉書）

▲林士傑槍殺案，27歲「口罩男」張姓男子疑似並非真兇。（圖／翻攝自臉書）

文／鏡週刊

台南市漁會理事長林士傑8日清晨在自家門口遭埋伏，近距離5發子彈貫穿胸膛不治身亡。經過警方多日調查，終於在昨（12日）於高雄仁武區逮捕1名DNA檢體吻合的嫌犯張姓男子，原以為案情已出現重大進展案，然而，警方今（13日）卻表示，張男可能根本不是槍手，且根據多方線索顯示，張男行為實在弔詭，其在全案角色有待確認，而目前也鎖定另一名通緝犯，正在追捕中。

會懷疑27歲的張男只是個掩護真正槍手的煙霧彈，原因是警方在槍手投宿的汽車旅館內蒐集到的生物跡證與張男的DNA並不相符，張男可能是負責設斷點幫助槍手逃逸的共犯，且從張男臉書動態可看出，他非常熟悉「權利車」的買賣，而涉案的2輛作案車恰巧皆為權利車。

另外，張男臉書的個人介紹顯示從事殯葬業，也經常發文分享工作日常，而在林士傑被槍殺的隔天，張男發文稱「回歸禮儀跟工程工作，感謝在我學習工程時，幫我把禮儀公司僱好的你們」，同時秀出一張自己開著怪手的照片，而張男的父親也透露，兒子近期改行開挖土機；在案發前6天，張男曾消失一段時間，回歸後表示自己手機不小心重置，「抱歉讓你們都找不到人」，種種可疑跡象讓案件變得十分曲折懸疑。警方正在釐清，他到底是提供車輛的共犯，還是真正槍手？

▼「口罩男」張嫌落網，不過旅館的生物跡證與他的DNA不符。（資料照／記者林東良翻攝）

▲▼林士傑命案「口罩男」攻堅畫面。（圖／記者林東良翻攝）

且不只張男父親稱，「他現在轉行開怪手了，應該不會與案件有關係」，就連鄰居也訝異表示：「怎麼會和台南那件事有關係，也不是會惹事那種型的。」「他人不錯，很乖啊，像我搬這個搬不動，他都會幫我搬」更弔詭的是，張男若真是開槍擊斃林士傑的槍手，為何能像沒事人一樣，不逃亡的住在家裡？甚至在犯案隔天發動態，實在違背常理，令外界不解他在此案到底扮演著什麼樣的角色。

警方先前將第2輛棄置的作案車內之口罩經過採樣，比對出有擄人勒贖前科的張男，於昨日下午5點多在高雄仁武區一處透天厝將其逮捕，晚間帶返台南市警六局調查，但因夜間不偵訊，警方直到今日上午才進行問訊。

張男目前對案情仍然閃爍其詞，令警方懷疑他想誤導偵辦、掩護真正槍手逃亡，也擔憂真正槍手已逃亡出境。目前警方將持續深入調查，追查張男在此案件中的具體角色及其與真正槍手的關係，務求還原事件真相。


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