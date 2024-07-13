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林士傑心腹小弟落網　疑四處拉仇恨值連累大哥　

▲林士傑心腹小弟外號「阿川」的林姓通緝犯落網，林嫌疑在外打著林士傑旗號，惹事生非得罪不少人，替林士傑四處拉「仇恨」，最後連累大哥受害，惟對此傳言是否屬實尚待專案小組進一步釐清查明。（圖／記者林東良攝）

▲林士傑心腹小弟外號「阿川」疑在外打著林士傑旗號，惹事生非。（圖／記者林東良攝）

記者林東良／台南報導

台南市區漁會理事長林士傑槍擊命案有新進展！繼「口罩男」張姓男子落網後，後，13日台南市警六分局及永康分局逮獲外號「阿川」的林姓通緝犯，據了解林嫌是林士傑的心腹小弟，疑在外打著林士傑旗號，惹事生非得罪不少人，替林士傑四處拉「仇恨」，導致仇家把帳都算在林土傑頭上，最後連累大哥受害，惟對此傳言是否屬實尚待專案小組進一步釐清查明。

▲林士傑心腹小弟外號「阿川」的林姓通緝犯落網，林嫌疑在外打著林士傑旗號，惹事生非得罪不少人，替林士傑四處拉「仇恨」，最後連累大哥受害，惟對此傳言是否屬實尚待專案小組進一步釐清查明。（圖／記者林東良攝）

據了解，台南市區漁會理事長林士傑7月8日清晨在自家門口遭人槍殺，16日即將退休的台南市警局長廖宗山仍親自坐鎮指揮偵查計畫，指示台南市警刑警大隊、第六分局及鑑識中心，與刑事局南部打擊犯罪中心等單位共組專案小組，連日來不眠不休，利用所有可能方式全面調查，並詳細採集現場可能留存之跡證，於涉案車輛中，發現涉嫌人諸多生物跡證，其中一只口罩上經生物跡證比對，查出27歲張姓男子涉案。

▲林士傑心腹小弟外號「阿川」的林姓通緝犯落網，林嫌疑在外打著林士傑旗號，惹事生非得罪不少人，替林士傑四處拉「仇恨」，最後連累大哥受害，惟對此傳言是否屬實尚待專案小組進一步釐清查明。（圖／記者林東良攝）

專案小組經掌握其藏匿住居所，於12日下午動員警力30餘人，並出動維安特勤隊前往攻堅，事前縝密部署，不費一槍一彈，逮捕張男帶回詢問。惟13日下午刑警大隊長張文源受訪時，除對張男是不是槍手部分，以偵訊內容不能說明外，對其他犯罪跡證比對ＤＮＡ部分也拒不說明。張文源證實專案小組13日下午正在追緝一名通緝犯案中。

▲林士傑心腹小弟外號「阿川」的林姓通緝犯落網，林嫌疑在外打著林士傑旗號，惹事生非得罪不少人，替林士傑四處拉「仇恨」，最後連累大哥受害，惟對此傳言是否屬實尚待專案小組進一步釐清查明。（圖／記者林東良攝）

而下午傳出台南市警六分局、永康分局合力緝獲一名林姓通緝犯，他是林士傑的心腹小弟，因案被通緝，外傳林嫌打著老大林士傑的旗號到處惹事生非，且四處得罪人，還以老大林士傑的名義向對方嗆聲，導致許多仇家都把帳算在林士傑頭上，無意間將林士傑的「仇恨」拉滿，最後才導致林士傑受害。林嫌到案後對此指控都矢口否認。惟對此傳言及是否有內情，仍待檢警專案小組深入調查釐清中。

▲林士傑心腹小弟外號「阿川」的林姓通緝犯落網，林嫌疑在外打著林士傑旗號，惹事生非得罪不少人，替林士傑四處拉「仇恨」，最後連累大哥受害，惟對此傳言是否屬實尚待專案小組進一步釐清查明。（圖／記者林東良攝）

台南市刑警大隊長張文源面對媒體詢問今日落網的通緝犯「阿川」，是否就是專案小組目前全力追緝的通緝犯？張文源否認是同一人，指出目前專案小組追緝的通緝犯另有其人。

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