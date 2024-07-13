基北北桃4副市長齊聚基隆　邱佩琳：激盪12項新合作方案

▲基北北桃4副市長齊聚基隆。基隆市副市長邱佩琳（左2）、桃園市副市長蘇俊賓（右2）、新北市副市長劉和然（左1）及台北市副市長林奕華（右1）。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

為促進北臺四縣市生活圈整體共榮發展，設置交流平台，分為市長層級會議、副市長層級會議及「交通組」、「災防組」、「教育文化組」、「產業民生組」、「都會發展組」、「衛生社福組」、「環境資源組」及「觀光文創組」等8個議題小組。基北北桃合作交流平台第3次副市長層級會議於11日下午舉行，基隆市副市長邱佩琳、桃園市副市長蘇俊賓、新北市副市長劉和然及台北市副市長林奕華共同出席，針對各小組議題進行研商交流，並研議氣候變遷因應及調適之議題。

▲基隆市副市長邱佩琳致詞。

交流平台目前的合作案，其中執行中案件計51案，本次將新增12案，提請解除列管24案，新加議題為跨市設置通勤綠廊標誌牌面、研議電動輔助自行車跨市騎乘規範及配套、新興能源經驗交流合作案、山區捕獸鋏及山豬吊宣導及清除交流 、瑞芳工業區事業廢棄物清運案、新北桃園殯儀館設施使用費互惠、基北北桃氣候變遷跨縣市合作平台、幼兒專責醫師制度高風險家庭幼兒跨區收案、居家托育人員執業登記前訓練課程、建立特殊（無依）兒童照顧「三方共訪機制」、北北基桃空品不良季聯合稽查、四縣市聯合海外行銷。

邱佩琳指出，基隆有深厚的文化歷史底蘊，具有相當美麗及良好的海洋條件可發展，非常歡迎桃園市、新北市及臺北市副市長及重要團隊蒞臨到小而美的基隆。邱佩琳特別感謝新北市政府大力促成所轄589路公車延駛百福社區，市民可在基隆百福社區搭乘公車一車直達新北汐止及臺北南港。

蘇俊賓提及，桃園市議會總質詢剛結束，許多市政議題的解方，例如婦幼及環保等政策，屢次論及基北北桃合作交流平台，或許更適合比擬為合作許願池，期許合作機制能成為四縣市施政解方。

劉和然表示，不論是基隆、桃園及臺北市與新北市鄰近的地區，都是秉持資源交流的原則，達到互利共享的目標，為千萬市民打造共同幸福的生活圈。

林奕華在眾多社會關心的議題，特別提及臺北市與桃園市立圖書館一證通用服務正式啟用，可朝四市跨域借書一卡通服務目標邁進，讓民眾可跨市共享圖書資源。