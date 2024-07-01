基北北桃「麥噪」專案開跑　環警加強取締暑期噪音車

▲暑假期間新北環警監加強取締噪音車。（圖／新北市環保局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北與基隆、台北、桃園共同執行的暑假噪音車加強取締「麥噪」專案開跑，新北市環保局與警察局6月28日至29日晚間共攔查318車輛，並結合6處移動式科技執法設備及全市196處噪音車科技執法設備，共取締54件噪音車，皆立即告發並限期改善。

環保局表示，暑假到來，許多青少年或車友相約夜騎享受夜間駕駛快感，常有競速或噪音妨害安寧的問題，因車輛的機動性高也會跨市移動，基北北桃四市環保局於上月「基北北桃環保交流合作平台」會議中達成共識，於暑期聯合擴大取締噪音車。新北市環保局將於四市相接鄰之主要道路及噪音車陳情熱區加強聯防取締，共同守護民眾生活安寧。

▲固定式聲音照相設備。

環保局提醒，環境部已於2023年修正違反噪音管制法案件裁罰基準，夜間時段加重從新臺幣6,000元起裁罰，提醒車主們務必遵守法規並定時對愛車進行維護保養，守護環境同時也守護自己的荷包。

另外，為有效源頭管制噪音車，環境部已宣布自113年起推動改裝排氣管認證制度，並給予一年緩衝期，輔導改管車主申請檢測取得認證，114年即正式實行，緩衝期間已改裝非原廠排氣管的車主可委託噪音實驗室檢驗或至地方環保局申請檢驗，檢驗合格後即完成認證程序（網址：https://noisecar.moenv.gov.tw/CarSilencer/ )。在緩衝期間內完成登錄的車主至環保局可免費檢驗，2025年起則不再受理民眾申請，提醒已改裝非原廠排氣管的車主，儘速登記申請檢驗。

環保局也呼籲民眾，若發現有改裝車噪音擾人情事，可將完整檢舉要項及影像上傳至環境部噪音車檢舉網站進行檢舉（網址： https://noisecar.moenv.gov.tw/public/home），環保局將會通知有噪音疑慮的車輛，限期到指定處所進行檢測，如確認超出法定標準將予以處分並要求改善。

▲原地噪音檢測。