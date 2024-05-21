被詐騙900萬！泰49歲副市長夫人「持槍自轟頭」　倒血泊身亡

▲蘇楠持槍自盡後被丈夫發現。（圖／翻攝自mgronline）



記者王佩翊／編譯

泰國巴吞他尼府一名副市長的妻子在家中自戕身亡，而她的丈夫證實，死者生前遭詐騙1000萬泰銖（約新台幣892萬元），且身患多種疾病，近期更被診斷出憂鬱症。調查指出，死者使用的槍枝是日前一名熟人因為經濟困難抵押給夫妻倆的物品。

根據khaosod報導，巴吞他尼府警方19日上午11時30分接獲通報稱，一棟住宅發生自殺事件。警察、法醫以及救援人員隨即趕往現場，案發現場為一棟2層樓住宅，一行人隨後也在2樓臥室發現49歲女性死者蘇楠（化名）倒臥血泊中。而她右耳上方有一處槍傷，子彈穿透整個頭部，現場則遺留1把0.45口徑的手槍以及1枚穿透天花板的子彈。

發現死者自殺的是巴吞他尼府的副市長斯瓦蓬（TSiraphong Siripothinan），而死者則是他的妻子。斯瓦蓬向警方表示，妻子生前患有多種疾病，需每月就醫，甚至被診斷出憂鬱症，然而雪上加霜的是，近期她被詐騙集團騙走1000萬泰銖。她曾多次表示想要自殺，家人一直試圖安慰她。

死者使用的槍枝是兩人的朋友因為經濟困難抵押給他們的，而斯瓦蓬發現妻子有自盡念頭後，便將槍枝藏在女兒的房間內，沒想到卻被妻子給找出來。

事發當天，全家人原本打算去大女兒家聚餐，而斯瓦蓬先是接到女兒打電話詢問為何媽媽還沒出發，於是下樓查看，發現車子還在。他立刻上樓尋找妻子，卻沒想到打開房門時，就看到妻子倒臥血泊中

警方已經將死者的遺體送往法醫中心驗屍，預計將對家屬與相關人員進行進一步調查。另外，警方也會調閱監視器畫面，收集所有證據以便釐清具體案發經過。

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