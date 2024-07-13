薪水比醫生、律師高！1行業「月薪破10萬」　全靠汗水換來

▲氣密窗師傅的月薪都可能10萬元，還比醫生、律師還要高。（示意圖／Pixabay）

圖、文／CTWANT

每年畢業季，一票社會新鮮人就準備找工作，不過究竟什麼樣的職缺最賺錢，專家揭密，除了泥作、漏水或是鐵皮修補還有空調工班，薪水比外界想像還要好外，就連氣密窗師傅的月薪都可能10萬元，還比醫生、律師還要高。

氣密窗師傅對著膠條、窗框比劃，這些小細節可是攸關窗戶的「氣密性」，不希望一遇到大雨、颱風，家裡就淹成小河，在缺工缺料的情況下，除了接案的泥作、木工又或是冷氣工班都很賺錢，據《三立新聞網》指出，就連這些在大熱天施作氣密窗的師傅，他們的薪水有些甚至比上班族、律師還要高。

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根據氣密窗師傅郭凡瑋表示，「以學徒來說的話，一個月大概三萬多左右，那如果做久了，那你升到師傅，師傅拚一點一個月，可以有六七萬塊，如果之後你自己出來當老闆，那你是接案的話，那你可能可以到八九萬一個月」。

▲不論是泥作、漏水又或是鐵皮修補，還有空調工班，薪水都比外界想像中還要高。（圖／翻攝自三立新聞網）

根據屋主預算需求，包含玻璃厚度等級、膠條，還有氣密窗結構的排水功能，通通都是防風防滲水的關鍵，而挑氣密窗也有眉角，據郭凡瑋指出，「以前的設計差異蠻大，以前的設計，可能下支料是平的，那它現在這個是完全是，有個洩水的功能，還有在於它的膠條的部分，膠條就是關於它的氣密性，還有它的水密性」。

不論是泥作、漏水又或是鐵皮修補，還有空調工班，薪水都比想像的還要高，據室內裝修設計總監吳宜哲表示，「接個案的，就是他這邊接一個，那邊接一個，例如水電工班，他上午修繕一個東西，中午前再去修繕一個東西，下午去接個水管弄一下，裝個馬桶，修排水的東西，他一整天下來，他的收入是有可能到八九千，甚至一萬的」，但這些高薪的背後，可全都是用汗水換來的。

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