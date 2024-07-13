　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

薪水比醫生、律師高！1行業「月薪破10萬」　全靠汗水換來

薪水比醫生、律師高！1行業月薪破10萬　背後全靠汗水換來

▲氣密窗師傅的月薪都可能10萬元，還比醫生、律師還要高。（示意圖／Pixabay）

圖、文／CTWANT

每年畢業季，一票社會新鮮人就準備找工作，不過究竟什麼樣的職缺最賺錢，專家揭密，除了泥作、漏水或是鐵皮修補還有空調工班，薪水比外界想像還要好外，就連氣密窗師傅的月薪都可能10萬元，還比醫生、律師還要高。

氣密窗師傅對著膠條、窗框比劃，這些小細節可是攸關窗戶的「氣密性」，不希望一遇到大雨、颱風，家裡就淹成小河，在缺工缺料的情況下，除了接案的泥作、木工又或是冷氣工班都很賺錢，據《三立新聞網》指出，就連這些在大熱天施作氣密窗的師傅，他們的薪水有些甚至比上班族、律師還要高。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據氣密窗師傅郭凡瑋表示，「以學徒來說的話，一個月大概三萬多左右，那如果做久了，那你升到師傅，師傅拚一點一個月，可以有六七萬塊，如果之後你自己出來當老闆，那你是接案的話，那你可能可以到八九萬一個月」。

薪水比醫生、律師高！1行業月薪破10萬　背後全靠汗水換來

▲不論是泥作、漏水又或是鐵皮修補，還有空調工班，薪水都比外界想像中還要高。（圖／翻攝自三立新聞網）

根據屋主預算需求，包含玻璃厚度等級、膠條，還有氣密窗結構的排水功能，通通都是防風防滲水的關鍵，而挑氣密窗也有眉角，據郭凡瑋指出，「以前的設計差異蠻大，以前的設計，可能下支料是平的，那它現在這個是完全是，有個洩水的功能，還有在於它的膠條的部分，膠條就是關於它的氣密性，還有它的水密性」。

不論是泥作、漏水又或是鐵皮修補，還有空調工班，薪水都比想像的還要高，據室內裝修設計總監吳宜哲表示，「接個案的，就是他這邊接一個，那邊接一個，例如水電工班，他上午修繕一個東西，中午前再去修繕一個東西，下午去接個水管弄一下，裝個馬桶，修排水的東西，他一整天下來，他的收入是有可能到八九千，甚至一萬的」，但這些高薪的背後，可全都是用汗水換來的。

延伸閱讀
蔡阿嘎踢爆她詐千萬神隱　蘿拉被捕獲「首現蹤診所」
「這群人」木星結束17年感情抱初孟軒痛哭　曝對未來想像不一樣而分手
她見超商飲料「一排倒放」超好奇　意外釣出大批苦主揭原因

ET快訊
直擊／林志炫才唱4首「當眾哭了」　燈光突全關！演出暫停10秒
1萬日圓新鈔「不宜當婚禮禮金」！　原因曝光
快訊／撞死28歲三重警！　檢聲押賓士猴
變瘦、臉色發黃！他一查罹癌「半年離世」　醫示警：1情況快開刀
情侶吃迴轉壽司「筷子當髮簪」　插頭上拍照被轟爆
直擊／KPOP最年幼偶像是她！　高雄拼盤萬人朝聖
Red Velvet瑟琪高雄出事！ 「韓網罵翻」道歉了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

情侶吃迴轉壽司「筷子當髮簪」！插頭上還拍照被轟爆

世新大學圖傳系《流影》年度攝影展　學生擁有豐富攝影教學資源

快訊／好熱啊！12縣市高溫警示　恐飆破38度

分科測驗官方解答！「物理、化學、生物、數甲」一次看

薪水比醫生、律師高！1行業「月薪破10萬」　全靠汗水換來

快訊／分科測驗230級分上台大！專家估落點　醫牙系門檻264級分

「男友出國不壞壞」　洗鴛鴦浴1反應！妹子忍7天：不敢問

明天飆37度　下周「雙颱接力」？氣象署曝觀察時間點

室內放電天堂！玩具反斗城夢時代新改裝　義大200坪球池蹦床嗨玩

交往前狂遮「突見女友暴牙又缺牙」　他崩潰：不敢接吻了

台美棒球小將對決黑白猜　他逆轉獲勝全場激動歡呼

熱情對熟睡狗群打招呼　11隻被嚇醒氣歪狂叫XD

三花貓咬飼主被嫌棄　撒嬌躺懷裡伸雙手討抱

80歲阿婆賣粉圓顧2中風兒　用料超實在一碗才35元

小六生受訪稱讀書是本分！　同學一臉「你認真？」超搶鏡

拖板車板台脫落巴士追撞　14師生路邊念聖經「壓驚」

林士傑案「口罩男」押抵警局　刑大隊長：不排除有其他共犯

白頭翁痛失巢穴與寶寶 把母愛轉移親餵綠繡眼

雲林25歲男弒母砍父　鄰居驚：難怪狗狂吠

77頭鯨魚擱淺蘇格蘭海灘　倖存12頭恐難保

情侶吃迴轉壽司「筷子當髮簪」！插頭上還拍照被轟爆

世新大學圖傳系《流影》年度攝影展　學生擁有豐富攝影教學資源

快訊／好熱啊！12縣市高溫警示　恐飆破38度

分科測驗官方解答！「物理、化學、生物、數甲」一次看

薪水比醫生、律師高！1行業「月薪破10萬」　全靠汗水換來

快訊／分科測驗230級分上台大！專家估落點　醫牙系門檻264級分

「男友出國不壞壞」　洗鴛鴦浴1反應！妹子忍7天：不敢問

明天飆37度　下周「雙颱接力」？氣象署曝觀察時間點

室內放電天堂！玩具反斗城夢時代新改裝　義大200坪球池蹦床嗨玩

交往前狂遮「突見女友暴牙又缺牙」　他崩潰：不敢接吻了

直擊／林志炫才唱4首歌「當眾哭了」　場館燈光突全關...演出暫停10秒

直擊／女王華莎霸氣喊「吃爆高雄」　繼續灶腳大賽：我會更頻繁來

林義芳正妹女兒現身壓力大到飆淚 陽帆鬧場不會騎馬

基隆Podcast分享戲水潛藏危機　消防科長提醒這樣玩最安心

經痛20年！她「戒吃乳製品」竟奇蹟好了　中醫曝1種人真的有效

安芝儇抓到流量密碼！吃播破千萬觀看「有亮點」粉絲暈：看3億次ok

HOLA鐵線收納系列免釘牆　小宅、租屋族超方便

高宇杰本周第2轟！艾士特7局無失分　兄弟11比0重擊味全

快訊／毒駕逆向撞死28歲三重警！　檢聲押賓士猴

租屋市場透明化！　內政部：明年1月公布各區域租金行情

六福村白老虎看到「它」喵魂爆發　隔空Give me 5塞奶猛舔窗萌翻網

生活熱門新聞

超商一排飲料「只能倒著放」！店員崩潰：拖得半死

午後雷雨擴大！專家示警：又大又猛　3地雨最強

快訊／國家警報響了！15縣市大雨特報　大雷雨轟6地

入獄2個月！Toyz突發「燦笑用餐照」4000人朝聖

他挖出罕見57.6度高粱！神人揭2含義

不是無言！年輕人打「==6.見」意思曝光

他算出「每天裝公司2千cc水」1年賺多少！

101大樓「超厚黑雲來了！」　網崩潰：信義區狂風暴雨

快訊／02:51台灣東部海域規模4.5「極淺層地震」　最大震度4級

農水署招募251名新進人員　起薪4.2萬「年終固定1.5個月」

好市多新品「高級感1神物」！全場暴動：比日本便宜

「司機偷吃調度員」慘了！台鐵：影響形象記2次申誡

下午3點「信義區上空全黑」　台北人驚呼雷聲超大：快聾了

快訊／國家警報又響！大雷雨再轟6縣市　暴雨警戒區出爐

更多熱門

相關新聞

工作一個月「薪水多出5000元」　網給建議

工作一個月「薪水多出5000元」　網給建議

領到的薪水比原本說好的還多，會不會主動詢問？女網友發文透露，她才工作一個月，結果日前領到薪水，卻發現數字和錄取前所說的不同，底薪竟多出5、6000元，這是突然加薪還是打錯數字？貼文曝光後，引發討論。

她不解「為何有人買不起房？」　兩派戰翻

她不解「為何有人買不起房？」　兩派戰翻

公司倒閉「獨留1超強員工」！0薪水天天上班

公司倒閉「獨留1超強員工」！0薪水天天上班

買預售屋「3原因」讓她後悔了！一票搖頭

買預售屋「3原因」讓她後悔了！一票搖頭

一票人通勤1小時↑「薪水更傻眼」　過來人：到公司融化了

一票人通勤1小時↑「薪水更傻眼」　過來人：到公司融化了

關鍵字：

薪水高薪職缺氣密窗專家揭密社會新鮮人

讀者迴響

熱門新聞

28歲三重警慘死！阿嬤摸頭耳語：不用擔心好好走

38萬網美「國一被老師奪第一次」！

直擊蘿拉神隱9天「首現蹤診所」！騙走蔡阿嘎千萬

比鄭文燦嚴重！郭正亮驚爆「下一個核彈人物」：炸到整黨

嘎妹親發聲明「絕無不法行為」　曝沉默半天原因

賓士猴撞死警！曾拿刀追前妻害墜橋慘死

即／俄客機墜毀莫斯科近郊　3名機組人員全罹難

身體「5徵兆」恐是慢性發炎　醫：小心變糖尿病

伴娘「婚禮穿高衩」露腿熱舞！7萬人朝聖連林襄都看呆

賓士逆向飆撞警車！28歲警無辜慘死　他喊：太累了

獨／六福村水樂園驚傳意外！男玩5樓高滑水道「滿臉血」

22歲辣妹被男友痛毆致死　遺體支離破碎

超商一排飲料「只能倒著放」！店員崩潰：拖得半死

三重警黃瑋震殉職！同仁淚崩列隊敬禮：任務結束

小S深夜淚崩！「這樣就少了一個女兒」皺眉哭了

更多

最夯影音

更多

台美棒球小將對決黑白猜　他逆轉獲勝全場激動歡呼

熱情對熟睡狗群打招呼　11隻被嚇醒氣歪狂叫XD

三花貓咬飼主被嫌棄　撒嬌躺懷裡伸雙手討抱

80歲阿婆賣粉圓顧2中風兒　用料超實在一碗才35元

小六生受訪稱讀書是本分！　同學一臉「你認真？」超搶鏡

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

男性更年期用甜點撫慰心靈

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面