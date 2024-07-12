聯合國報告：全球人口2080年代達103億高峰　之後反轉下降

▲ 聯合國「世界人口展望」報告顯示，全球人口在2080年代將攀升至103億。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

聯合國最新「世界人口展望」報告指出，儘管一些人口大國出生率下滑，全球人口將於2080年代中期登頂，時間比預期稍微提早。2080年全球65歲以上人口將超越18歲以下者。

美國CNBC新聞網報導，根據聯合國兩年一度的「世界人口展望」（World Population Prospects）報告顯示，到2080年代中葉，全球人口將從現在的82億攀升至屆時103億達到高峰，之後出現反轉下滑，到2100年底前降回102億人口，比10年前預估的2100年全球人口少約6%。

聯合國2022年時預估，2080年代時全球人口的高峰落在104億人。

聯合國主管經濟與社會事務部的副祕書長李軍華在聲明中說，「一些國家的出生率如今低於原先預期，在一些高生育率的地方也能看到下降稍變快的情況。不過人口峰值出現時間提早且人數較預期略低是個好現象，因為這代表人口衝擊對環境的壓力，得以因總消耗量變少而減輕。」

到2080年底前，全球65歲以上人口將超越18歲以下者。

全球平均來看，目前女性比1990年整整少生一個孩子；世界超過一半國家，每名女性平均順利產下的胎兒已不到2.1個，一國若想在不靠移民的情況下維繫人口數量，2.1個胎兒是基本門檻。中國、南韓、西班牙和義大利等的生育率已達「超低」程度。

截至2024年，中國、德國、日本、俄國等63個國家地區的人口已達到高峰，預計這些國家的總人口在未來30年將減少14%。

包含尼日、索馬利亞、民主剛果與中非共和國在內的9國，人口則呈飛速成長，預計這9國的總人口將在2024至2054年間翻倍。

而包含美國、印度、印尼、巴基斯坦在內的126國，預計2050年之後達到人口峰值。（譯者：陳亦偉）