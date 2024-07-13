林士傑命案露曙光！「口罩男」疑與權利車有關　臉書留言洩貓膩

▲警方從槍手作案車輛上找到的口罩上，驗出27歲張姓男子的DNA，12日遭警方逮捕。（圖／翻攝自臉書，下同）



記者黃資真／台南報導

台南市漁會理事長林士傑8日清晨在自家門口遭埋伏，5槍貫穿胸膛亡，日前終於露出破案曙光，12日警方在高雄仁武區逮到「口罩男」張姓男子，目前正釐清張男在本案角色為何，不過從其臉書的貼文中可以看見，張顯然很熟悉「權利車」買賣，由於林士傑命案中，兇手棄置的兩部犯案車輛都是權利車，張因此被專案人員認為涉嫌重大。

張男臉書個人介紹寫著他從事殯葬業，也經常分享工作日常，5月14日他PO出一張愛車照，提到自己因超速被扣牌，只能半年後再開，留言中一名友人表示「拿來賣我了」，張男回覆「你先讓我把你的賣權仔才對」，還有朋友嘆稱自己也被扣牌，張男也回「要不要有資料跟車牌，我幫你搞」，可見張男本身擁有販賣權利車的管道，而警方查獲槍手的3輛作案車輛，其中2輛轎車就是權利車。

▲張男5月14日的貼文留言中，透露他有販賣權利車的管道。



槍殺案隔天，張男便PO文表示回歸禮儀跟工程，稱「感謝在我學習工程的時候幫我把禮儀公司顧好的你們」，與張父受訪透露兒子近期改行開挖土機相符；另在案發6天前的文章中，能夠得知張男曾消失一段時間，回歸稱自己是「手機不小心重置」，種種可疑跡象也讓人不禁懷疑與整起案件的關聯性。

▲槍殺案前6天，張男稱手機重置因而失聯一段時間。