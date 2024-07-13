疑槍殺林士傑！口罩男爸「看新聞才知兒捲槍擊案」：不可能是他

記者吳奕靖、陳韻如／高雄報導

台南市漁會理事長林士傑8日清晨在自家門口遭槍殺，槍手逃亡過程中3度變換車輛，案情一度陷入膠著，而警方後續從車上尋獲的口罩中，採集到疑為兇手的張姓男子DNA，並於昨(12日)晚間在高雄將人逮捕到案。張男父親今(13日)現身表示，「昨天也嚇一跳，突然人被帶走」，並稱自己看到新聞才知道兒子跟林士傑案扯上關係，「不太可能會是他」。

▲「口罩男」昨僅穿內褲遭逮。（圖／記者林東良翻攝）

年僅27歲的張姓「口罩男」有擄人勒贖等暴力犯罪前科，逃亡過程中，多次焚車、潑灑鹽酸等企圖滅證，不過警方仍於車上尋獲一個戴過的口罩，經採集DNA及比對張男過去的刑事紀錄後，成功比對出身分，並於昨日下午動員警力30餘人，並出動維安特勤隊前往攻堅，過程不費一槍一彈，順利將人逮捕到案。

▲▼林士傑命案「口罩男」攻堅畫面。（圖／記者林東良翻攝）

張男住家鄰居受訪表示，張男一家人很正常，平常也都客客氣氣，與鄰居相處融洽，雖與張男互動不多，但張男見到鄰居提重物需要幫忙，也會主動上前協助，未料昨天家附近卻來了一堆警車與警察，鄰居都嚇一跳，沒想到張男竟會跟槍擊扯上關係。

另外，張父也現身表示，他在外地工作，周末才會返家，只知道兒子過去從事殯葬業，近期改行開挖土機，偶爾會有一些朋友到家裡找兒子，但對於他的交友狀況並不熟悉，「昨天也嚇一跳，突然人被帶走」，自己也是看新聞才知道兒子疑似犯下林士傑槍擊案，但仍覺得「不太可能會是他」。

▲口罩男爸現身，表示不相信兒子犯下槍擊案 。（圖／記者吳奕靖翻攝）