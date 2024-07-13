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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

玩起來！台灣人赴泰國免簽15日上路　外交部：停留天數也延長至60天

▲外交部。（圖／記者黃國霖攝）

▲外交部。（圖／記者黃國霖攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

泰國政府於昨（12日）宣布，開放包括台灣在內的93個國家旅客「正式免簽」入境待遇，此項措預計於7月15日上路。對此，外交部表示，這項新措施也將旅客在泰國停留天數由原本的30天延長至60天，泰國是我新南向政策主要夥伴國，在我方長期努力下，給予我國人正式免簽證待遇，將有助進一步促進雙方在各領域的交流合作。

外交部提到，泰國政府在今（2024年）5月28日時宣布，將開放包含台灣在內等93個國家旅客「正式免簽」入境待遇，每次可停留60天。

外交部指出，泰國政府並於昨日宣布，該免簽證待遇自7月15日起實施。「此措施將取代泰方於今年5月7日宣布予我國人的暫時性免簽待遇」。

此外，外交部點出，國人在泰國停留天數也自原本的30天延長至60天，而且除非宣布取消，本次免簽措施將持續適用。

外交部強調，提升國人赴海外商旅便利一直是外交部及我國駐外館處重點工作，泰國是我國「新南向政策」主要夥伴國，也是國人海外旅遊的熱門地點之一。

外交部認為，台泰在經貿、投資、觀光、教育以及農業等領域交流熱絡，在我方長期努力下，給予我國人前述免簽證待遇，將進一步促進雙方在各領域的交流合作。

最後，外交部提醒國人，停留泰國期間務必遵守當地法令，注意自身安全，如果遇到急難需要協助，請即撥打我國駐泰國代表處緊急聯絡電話：+66-81-666-4006（泰國境內請直撥：081-666-4006）；或請國內親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話：0800-085-095，以獲得必要協助。

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