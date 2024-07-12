快訊／分科測驗生物解答公布　補教預估5標出爐





▲得勝者文教生物老師游夏提供解題。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

113學年度大學分科測驗今起一連兩天舉行，今天最後一節考生物，得勝者文教提供生物科試題參考解答，但正確答案以大考中心公布為準。

得勝者文教預估今年生物5標（頂前均後底）為「53、47、37、28、22」分。補教預估5標的頂標與去年相當，均為53級分，前標、均標、後標與底標則比去年略降1級分。

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補教生物老師游夏表示，今年考題極具鑑別度，尤其著重生態學、演化學和植物學，都是選修生物第四冊、高三下學期的內容，都是過去考生容易忽略的章節，今年占比突然增加，可能是命題委員要測驗考生有沒有認真讀到最後一課，尤其生態學範圍廣，能夠抓到重點的考生不多，預估5標除了頂標外，都會下修1級分。

全國教師會提供即時試題分析，全教會生物科解題召集人、成功高中生物老師陳慧君指出，試題難易度跟去年相當，得分關鍵在於選修生物四的學習成果，預估分數可能較去年些微下降。今年有不少創新考題，像是第5題結合動物生理與行為，第26-28題，結合地科地質與化石證據，考生物演替歷程，也是108課綱首度出現「微化石」的概念。

至於爭議題部分，陳慧君指出，第35題為青蛙解剖，為非課綱內必要進行的實驗，且考題內容多為記憶性。第10題的耳石及第49題的平衡石，非正式課綱內文提及的名詞，有超綱疑慮。

▼得勝者文教提供生物考題解答（圖／得勝者文教提供，下圖同）