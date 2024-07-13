不是無言！年輕人打「==6.見」是這意思　大票震驚：不能接受

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

日前本站曾報導，年輕人在傳訊息時，若想表達「6點」，會直接打「6.」而不是「6：00」，引發熱論。人氣插畫家「掰掰啾啾」也得知一個年輕人的打字習慣，「『= =』這個符號已經不是無言的表情，而是『等等』」，兩個還可以結合起來，「所以等等六點見可以打成：==6.見」，再度掀話題。

掰掰啾啾12日在Threads發文，「剛得知現在『= =』這個符號已經不是無言的表情，而是『等等』」，所以年輕人要打「等等6點見」，可能會打成「==6.見」。

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貼文一出，就有人忍不住直搖頭，「不能接受==（開玩笑哈哈！）但真的第一次看到這個用法，我是什麼守舊派嗎？」「我不接受，我要號召老人文藝復興！」「我比較在乎= =中間要不要空格 ==」、「我的世界要崩塌了」、「= =|||，這個是尷尬，還有人這樣用嗎？」「看完這篇文的心得：我已被這個社會淘汰」。

還有網友起鬨，「= = = = = = = =! （命運交響曲」、「= = = = = = = = = = = = 這個是全家進門的鈴聲」。其中，有人則是指出，「中國用語而已，最近紅起來罷了」、「這不是中國用法嗎？」「那不是中國用法嗎==？別鬧了==」、「沒啦台灣還是無言的意思，是中國那邊用法才是等等」。