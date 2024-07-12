百貨員工認證！放這音樂＝「外面下雨了」　大票驚呆長知識

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

有網友最近跟媽媽一起去百貨公司，逛的地方看不到外面的天氣，可媽媽逛到一半突然說「外面下雨了」，並透露百貨公司會用1方法傳達下雨情報，神秘冷知識令原PO超震驚。貼文一出，許多人也直呼長知識，還有內行解釋這樣做的原因，話題引發熱論。

發文網友在Threads表示，跟媽媽去逛一間日系百貨公司，走到一半，媽媽突然告訴他「外面下雨了」，「我超驚訝，因為我們走的地方完全看不到窗戶。」媽媽就說，當時百貨公司放的背景音樂，是代表外面下雨的意思。後來買東西時問了店員，對方也點頭認證，聽到該首背景音樂，就知道外面下雨了。

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貼文引發熱論，「知道這個事情，但沒有去記音樂，在百貨公司工作的朋友說過，覺得有趣」、「題外話，隔壁的大遠百如果當天業績達標，會放神鬼奇航的音樂」、「這篇是本年度最有價值的貼文沒有之一！我每次都要擔心騎車出去時外面在下雨，但裡面根本看不到外面。」

話題還釣出一票內行人分享，「在日本百貨上班的時候也有，提醒店員要用塑膠套套在紙袋上面」、「下雨了、雨停了，或是外面塞車、業績達標都有特殊音樂。早期週年慶如果出現百萬刷手，還有百萬刷手的音樂呢哈哈哈」、「各百貨下雨會播下雨音樂，閉店前一個小時也會播不同的音樂，用音樂提醒工作人員要閉店啦～可以準備結帳和報表填寫。」

※本文獲原PO授權引用。

▼外面下雨的話，新光三越會放此首背景音樂。