　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

百貨員工認證！放這音樂＝「外面下雨了」　大票驚呆長知識

▲▼天氣,行人,路人,雷雨,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,西南氣流,滯留鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

有網友最近跟媽媽一起去百貨公司，逛的地方看不到外面的天氣，可媽媽逛到一半突然說「外面下雨了」，並透露百貨公司會用1方法傳達下雨情報，神秘冷知識令原PO超震驚。貼文一出，許多人也直呼長知識，還有內行解釋這樣做的原因，話題引發熱論。

發文網友在Threads表示，跟媽媽去逛一間日系百貨公司，走到一半，媽媽突然告訴他「外面下雨了」，「我超驚訝，因為我們走的地方完全看不到窗戶。」媽媽就說，當時百貨公司放的背景音樂，是代表外面下雨的意思。後來買東西時問了店員，對方也點頭認證，聽到該首背景音樂，就知道外面下雨了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文引發熱論，「知道這個事情，但沒有去記音樂，在百貨公司工作的朋友說過，覺得有趣」、「題外話，隔壁的大遠百如果當天業績達標，會放神鬼奇航的音樂」、「這篇是本年度最有價值的貼文沒有之一！我每次都要擔心騎車出去時外面在下雨，但裡面根本看不到外面。」

話題還釣出一票內行人分享，「在日本百貨上班的時候也有，提醒店員要用塑膠套套在紙袋上面」、「下雨了、雨停了，或是外面塞車、業績達標都有特殊音樂。早期週年慶如果出現百萬刷手，還有百萬刷手的音樂呢哈哈哈」、「各百貨下雨會播下雨音樂，閉店前一個小時也會播不同的音樂，用音樂提醒工作人員要閉店啦～可以準備結帳和報表填寫。」

※本文獲原PO授權引用。

▼外面下雨的話，新光三越會放此首背景音樂。

ET快訊
快訊／「本土魔獸」謝宗融離隊
快訊／吳子嘉判賠300萬！　陳時中：賠償全數捐公益
快訊／21官警遭聲押！首波1人收押、7人交保
快訊／戴資穎奧運籤表出爐！
桃園阿公性侵女童42次　誆「無套」才能解救妳
快訊／打詐專法三讀　鉅額詐欺最重關12年、平台不配合防詐可重
「人劍合一」捅母2刀亡　檢曝25歲男：精神狀況不穩定
快訊／ 分科測驗數甲參考答案出爐　估5標提高7至8級分
讓出99號給張育成　他改穿84號：多打全壘打

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

百貨員工認證！放這音樂＝「外面下雨了」　大票驚呆長知識

明明說好AA！男友「只顧自己爽」　她無奈：小事也忍不住了

周六午後雷雨變大　下周2熱帶系統接力

快訊／分科測驗數甲參考答案出爐　補教估5標提高7至8級分

聯名滿額贈玻璃盤放進洗碗機後網友崩潰了！網曝：謝謝你的犧牲

數甲比去年簡單！遊戲抽獎入題　高中師：考生感覺題目很親切

上周交通事故奪27命！4縣市最多　僅8地無人死亡

女胸背喉嚨痛+耳鳴頭暈　陽明交大醫院中醫調理治宿疾

大膽島旅遊重磅回歸　壯麗景觀加歷史文化...成金門旅遊熱點

結帳刷LINE Pay　他櫃台前超慌「自己掃還被刷？」內行解答

熱情對熟睡狗群打招呼　11隻被嚇醒氣歪狂叫XD

林靖恩深夜偷外送餐點　坐路邊吃被逮喊：肚子餓

小六生受訪稱讀書是本分！　同學一臉「你認真？」超搶鏡

80歲阿婆賣粉圓顧2中風兒　用料超實在一碗才35元

桃園夫妻喝完可樂赴黃泉 死前向孩道歉｜20240711 ET午間新聞

六福村讓夏天不一Young！　《部落狂歡-島嶼樂浪》讓你從早HIGH到晚

林靖恩走進社區偷外送　訂餐哥跟她擦身一臉懵

台中男應徵工作遭拘禁　被囚5天衝派出所求救！

SJ立志成為「2024最常訪台韓星」　始源大推「台灣超商便當」

小娟自爆「最高月入2360萬」　泳知嚇瘋：感覺有少說一點

百貨員工認證！放這音樂＝「外面下雨了」　大票驚呆長知識

明明說好AA！男友「只顧自己爽」　她無奈：小事也忍不住了

周六午後雷雨變大　下周2熱帶系統接力

快訊／分科測驗數甲參考答案出爐　補教估5標提高7至8級分

聯名滿額贈玻璃盤放進洗碗機後網友崩潰了！網曝：謝謝你的犧牲

數甲比去年簡單！遊戲抽獎入題　高中師：考生感覺題目很親切

上周交通事故奪27命！4縣市最多　僅8地無人死亡

女胸背喉嚨痛+耳鳴頭暈　陽明交大醫院中醫調理治宿疾

大膽島旅遊重磅回歸　壯麗景觀加歷史文化...成金門旅遊熱點

結帳刷LINE Pay　他櫃台前超慌「自己掃還被刷？」內行解答

流浪幼貓「腸子掉出5公分」　暖女「不捨小小年紀受苦」決定給家

孔劉生日禮物堆成山　潮流裝扮跪謝粉絲厚愛

陸成立「警稅合成作戰中心」　海基會提醒台商密切注意

富邦勇士宣布「本土魔獸」謝宗融離隊　他將轉戰日職B3球隊

機車下鄉考照！媽半夜幫排隊搶頭香　21歲大學兒雙腿發抖秒出局

百貨員工認證！放這音樂＝「外面下雨了」　大票驚呆長知識

男友出獄後尋仇！22歲辣妹被綁公墓痛毆致死　遺體支離破碎丟垃圾袋

曖昧對象擁14張台積電「可以交往嗎？」　閨蜜嫌棄：40張才能約會

2.5萬人湧鹿野高台賞熱氣球　無人機煙火秀加周湯豪...現場嗨翻

37死囚能否逃死？死刑釋憲案「延後2個月宣判」　9／23前結果出爐

小六生受訪稱讀書是本分！　同學一臉「你認真？」超搶鏡

生活熱門新聞

蔡阿嘎YT封面照更新「嘎妹的臉被P掉」！網瘋猜

現在年輕人都打「6.」　意思傻眼了！萬人吵翻

國軍儀隊7/15起撤出中正紀念堂！

即／恐怖黑心商　鵝肉竟冷凍14年還在賣

求明牌睡墓地！他中獎千萬「問1句」...竟意外身亡

李多慧信義區街頭熱舞！　3秒影片讓後面小黃紅了

快訊／00:37花蓮近海規模4.5地震　最大震度3級

颱風最快下周一生成！專家：一個帶著一個　可能路徑出爐

LINE這2款表情貼「限時72小時免費領」

即／黑心商賣11.4公噸過期肉！重罰840萬

曾懷疑整肅鄭文燦　她搖頭：非賴做得出的事

「輕微違規不予民眾檢舉」網路連署要求撤回　交通部正式回應

賓士爸停車　女兒下車傻眼「很丟臉捏」！全場吵翻

鄭文燦沒冷氣吹？內行揭「桃監惡劣環境」比沒冷氣更慘

更多熱門

相關新聞

用LINE Pay他超慌「自己掃還被刷？」解答曝

用LINE Pay他超慌「自己掃還被刷？」解答曝

現在不少人結帳直接掏手機，畢竟行動支付超方便。不過，就有LINE Pay用戶求助，搞不懂結帳時到底是要給店家掃自己的QR code，還是掃店家的圖型自己輸入金額？「有的掃一次連電子發票都一次存好，有的又會要再掃一次載具？」直呼自己偶爾會慌張地站在櫃台前，不知道到底進行到哪部分，話題引發熱論。

原廠認證！1家電「別找人拆機洗」恐洗壞

原廠認證！1家電「別找人拆機洗」恐洗壞

不起眼「白吊嘎色阿伯」資產超狂　菜鳥秒跪

不起眼「白吊嘎色阿伯」資產超狂　菜鳥秒跪

淡水愛樂管樂團「維也納摘冠」　成員平均12歲

淡水愛樂管樂團「維也納摘冠」　成員平均12歲

快訊／淹水警戒升高！　半個台北市淪一級

快訊／淹水警戒升高！　半個台北市淪一級

關鍵字：

百貨公司下雨音樂冷知識Threads

讀者迴響

熱門新聞

蔡阿嘎爆「退追嘎妹」3蹊蹺被挖！

蔡阿嘎YT封面照更新「嘎妹的臉被P掉」！網瘋猜

購物天后電話講一半「突發怪聲」

《全明星》林玉書認「到星巴克兼職」　零戲份悄關IG

虎尾逆倫慘案！兒突喊「人劍合一」刺死母親

30人酒駕姓名、照片公布

太常被搭訕！日甜美正妹果斷剃髮

前AV女優現身「啦啦隊徵選」

這群人木星單飛認「分手17年男友」內幕曝光

鄭文燦串證收押　他喊：某市長也一樣...但都沒被羈押

現在年輕人都打「6.」　意思傻眼了！萬人吵翻

新竹市21官警遭聲押　市警局緊急回應：絕不庇縱

「台灣第一女優」只和男友拍！原因全說了

國軍儀隊7/15起撤出中正紀念堂！

鄭文燦早知偵辦內容「我的電話不乾淨」　監聽員被打招呼

更多

最夯影音

更多

熱情對熟睡狗群打招呼　11隻被嚇醒氣歪狂叫XD

林靖恩深夜偷外送餐點　坐路邊吃被逮喊：肚子餓

小六生受訪稱讀書是本分！　同學一臉「你認真？」超搶鏡

80歲阿婆賣粉圓顧2中風兒　用料超實在一碗才35元

桃園夫妻喝完可樂赴黃泉 死前向孩道歉｜20240711 ET午間新聞

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

男性更年期用甜點撫慰心靈

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面