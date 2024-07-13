陪睡小孩　行動電源「放床上充電」燒起來！她嚇壞：再也不用

▲行動電源自燃。（圖／原PO授權引用）

記者鄺郁庭／綜合報導

「從現在開始，我不用行動電源了！我有陰影…」有女網友晚上陪小孩睡覺時，自己也昏睡過去，驚醒過來時，發現旁邊有火跟濃煙竄出，一看竟是行動電源自燃。她趕緊抱著孩子逃出去，也慶幸當時自己沒去洗澡，「看燒的痕跡，好像悶燒很久了！」畫面引發議論。

原PO在Threads表示，當晚9點，她要陪兒子睡覺時，自己也忍不住昏睡過去，行動電源也放在床上，距離人僅約10公分距離，「突然我驚醒，看到旁邊有火跟濃煙竄出，我馬上抱起兒子逃出去，真的是福大命大。好險～好險～當時我沒有去洗澡，光想就頭皮發麻。」

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她也表示，看燒的痕跡感覺已經悶燒很久了，直呼對行動電源有陰影、不敢再用。原PO也在留言處透露，她是直接把行動電源放床上充電，不曉得是不是自燃原因，但這起事件導致家裡充滿戴奧辛的味道，過了一個禮拜才稍微散味。

畫面引起網友熱議，「好恐怖，但好險人沒受傷」、「瞬間不敢用行動電源…快速放下」、「看到這篇我不自覺的走向正在充電的行動電源…已拔除」、「光看就好可怕，又看到 延長線放在枕頭後面就更加可怕，很多火災都是這樣的疏忽引起的，還是隨手關起來、拔掉插頭。」

有人則是留言提醒，「不要放在床上使用，床是軟的會整個貼合機身，導致散熱不佳引發燃燒」、「充電時會產生熱能，你把3C產品放在棉被或其他保溫的東西上充電，產生出來的高溫，在被棉裡被保留住散不掉，導致3C產品或行動電源的溫度越來越高，高溫到一定程度很容易就燒起來。」

※本文獲原PO授權引用。