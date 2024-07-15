瑞豐夜市「水煮玉米3支230」被罵翻！業者曝計價方式：坐高速來的

▲瑞豐夜市是高雄最熱門的夜市，也是不少遊客指名到訪的觀光景點。（圖／資料照）

網搜小組／閔文昱報導

在物價飆漲的年代，許多小資族苦不堪言，就有網友近日在高雄瑞豐夜市的某攤販，買了3支烤水煮玉米，結果竟要價230元，讓他忍不住驚呆，將畫面PO上網，引發熱議。對此，業者出面解釋，玉米是採用秤重方式計價，且都是特選品種，需從田裡坐「高速車」來到市區，因此價格才會相對較高。

一名網友近日在臉書社團《爆料公社二社》發文指出，他在瑞豐夜市購買從未嘗試過的水煮玉米攤，結果3支玉米就要價230元，平均一支76元，價格高到讓他不敢置信，忍不住驚呼「領教到斤秤論兩的威力。」

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▲原PO抱怨，到瑞豐夜市買水煮玉米，結果3支竟要價230元。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社）

貼文一出，隨即引發不少網友關注，紛紛直言「不是烤玉米，被坑慘了」、「好可怕的價格，去菜市場買生的100塊，大的5支，小的6支，丟到大同電鍋蒸，好吃」、「這價格是烤的吧」、「水煮玉米甚麼時候也開始秤重了」、「因為這一切原因早就不逛瑞豐了，寧可跑遠一點去花園」、「貢盤仔玉米」、「盤子才會買的價格」。

根據《三立新聞網》報導，業者出面解釋，他們採用秤重方式計價，主要是為了避免因玉米大小不一而造成價格不公的問題。另外，業者也強調，他們的玉米是特選品種，每支玉米都超過一斤，且都是「坐高速來的」，需要從田裡送到市區，因此價格相對較高。