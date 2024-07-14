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社會 社會焦點 保障人權

獨／18650害的！高雄9汽機車離奇燒成廢鐵真相曝　恐難求償

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市鼓山區11日發生一起火燒車事故，一部停放於路邊的機車不明原因發生自燃，火勢延燒到一旁的汽機車。警消獲報到場時，發現路邊冒出濃濃火煙，經拉水線灌救撲滅火勢，經過清點有8部機車、1部汽車嚴重受損，燒到只剩骨架，所幸事故未造成人員受傷，至於起火原因到底是什麼？現在有了初步答案，不過詳細原因以及法律責任歸屬還得等到正式鑑定出爐才能確定。

▲▼停放於路邊的汽機車陷入火海。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲停放於路邊的汽機車陷入火海，燒成一堆廢鐵。（圖／記者許宥孺翻攝）

當時鼓山分局向媒體發布訊息，說明這起火燒車的發生原因：「經現場了解係國瑞自小客車車主56歲的翁姓男子，在停車時，不慎輾到道路上之電池，導致電池液濺出、起火」；但電池被輾過就會引發火燒車了嗎？據了解，消防局火調人員的確在現場發現了一顆被輾過的電池，其實這顆電池並非是「碳鋅電池」，而是鋰電池。

▲11日高雄鼓山博愛路與大順路口發生火燒車，起火原因疑似是鋰電池 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲11日高雄鼓山博愛路與大順路口發生火燒車，起火原因疑似是鋰電池 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

根據掌握，這顆電池是類似行動電源內「18650電池」，被車子壓毀造成電池液流出，再加上天氣炎熱，所以就成了火燒車的導火線。國內補教界知名理化老師宇翰表示：「我們說的易燃或易爆，通常會講鋰電池那種。因為鋰離子電池易發生熱失控，當阻擋電池中電子流動的隔離板失效時，陽極和陰極直接接觸，就會發生這種情況。 所以被車子輾壓過後，有可能造成內部短路，才會起火。一般乾電池要這樣爆掉或是引起燃燒，真的是機率很低」。

▲國內知名理化補教老師宇翰說明台中工人疑似被吸入水管的物理效應 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲國內知名理化補教老師宇翰 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

但是問題來了，鋰電池造成火燒車，則後續的損失要怎麼賠償？因為鋰電池不會憑空就出現在街頭，是否能找到肇事人？能不能提告過失賠償？警方坦言真的難度非常高，因為監視器鏡頭比較遠之外，另外什麼時候被丟棄在路上，要找到這個「兇手」真的很難。

▲▼停放於路邊的汽機車陷入火海。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲保險賠償火燒車，還得要乙式險以上才有賠償 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲現在有錢還搶不到車，高雄中古車達人蘇煥景都透露連他們要搶車，都很困難 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄汽車達人蘇煥景。（圖／記者吳奕靖攝）

而且火調結果是由警方來判定這起火燒車究竟是人為或是意外？人為又找不到人，認賠維修問題該怎麼辦？所以據知情之人士表示，最後結論可能應會偏向「意外」結案，意思就是要車主自行買單認賠。但車輛保險賠不賠？詢問專業汽車達人蘇煥景，他說得保到乙式險以上的車體險才有賠償火燒車費用，如果沒有，遇上這起火燒車們的9位車主，除了只能認衰之外，不想認賠作收，只好再透過法律提告來保障自己權益。

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