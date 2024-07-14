獨／18650害的！高雄9汽機車離奇燒成廢鐵真相曝　恐難求償

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市鼓山區11日發生一起火燒車事故，一部停放於路邊的機車不明原因發生自燃，火勢延燒到一旁的汽機車。警消獲報到場時，發現路邊冒出濃濃火煙，經拉水線灌救撲滅火勢，經過清點有8部機車、1部汽車嚴重受損，燒到只剩骨架，所幸事故未造成人員受傷，至於起火原因到底是什麼？現在有了初步答案，不過詳細原因以及法律責任歸屬還得等到正式鑑定出爐才能確定。

▲停放於路邊的汽機車陷入火海，燒成一堆廢鐵。（圖／記者許宥孺翻攝）

當時鼓山分局向媒體發布訊息，說明這起火燒車的發生原因：「經現場了解係國瑞自小客車車主56歲的翁姓男子，在停車時，不慎輾到道路上之電池，導致電池液濺出、起火」；但電池被輾過就會引發火燒車了嗎？據了解，消防局火調人員的確在現場發現了一顆被輾過的電池，其實這顆電池並非是「碳鋅電池」，而是鋰電池。

▲11日高雄鼓山博愛路與大順路口發生火燒車，起火原因疑似是鋰電池 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

根據掌握，這顆電池是類似行動電源內「18650電池」，被車子壓毀造成電池液流出，再加上天氣炎熱，所以就成了火燒車的導火線。國內補教界知名理化老師宇翰表示：「我們說的易燃或易爆，通常會講鋰電池那種。因為鋰離子電池易發生熱失控，當阻擋電池中電子流動的隔離板失效時，陽極和陰極直接接觸，就會發生這種情況。 所以被車子輾壓過後，有可能造成內部短路，才會起火。一般乾電池要這樣爆掉或是引起燃燒，真的是機率很低」。

▲國內知名理化補教老師宇翰 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

但是問題來了，鋰電池造成火燒車，則後續的損失要怎麼賠償？因為鋰電池不會憑空就出現在街頭，是否能找到肇事人？能不能提告過失賠償？警方坦言真的難度非常高，因為監視器鏡頭比較遠之外，另外什麼時候被丟棄在路上，要找到這個「兇手」真的很難。

▲保險賠償火燒車，還得要乙式險以上才有賠償 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄汽車達人蘇煥景。（圖／記者吳奕靖攝）

而且火調結果是由警方來判定這起火燒車究竟是人為或是意外？人為又找不到人，認賠維修問題該怎麼辦？所以據知情之人士表示，最後結論可能應會偏向「意外」結案，意思就是要車主自行買單認賠。但車輛保險賠不賠？詢問專業汽車達人蘇煥景，他說得保到乙式險以上的車體險才有賠償火燒車費用，如果沒有，遇上這起火燒車們的9位車主，除了只能認衰之外，不想認賠作收，只好再透過法律提告來保障自己權益。