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獨／啦啦隊女神巫苡萱「充電線當跳繩」　直播拍賣網友喊包軌

記者吳奕靖／高雄報導

啦啦隊女孩巫苡萱從球季初就傳出今年是最後一年，現在又跟球團欠薪扯上關係，不過現在的她為了自己的未來，除了積極往演藝圈主持發展之外，甚至還悄悄來到網路直播拍賣圈，首度嘗試直播拍賣電源線跟插頭，第一次接觸網路直播拍賣，直播主可是極度看好她的潛力，光是1小時就售出破千組，百萬業績。

▲啦啦隊女神巫苡萱跟直播女神閻33合體，大秀綜藝梗 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲啦啦隊女神巫苡萱（左）跟直播女神閻33（右）合體，大秀綜藝梗 。（圖／記者吳奕靖攝）

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日前巫苡萱被網路《Jing Jing直播》的甜心辣媽閻33邀請來上直播，原來兩個人之間有共同的好友，再加上巫苡萱對網直播拍賣非常有興趣，因此才特別來體驗「真人實感、面對面」的直播，雖然閻33沒有提前發出巫苡萱會來的預告，但是一上線，巫苡萱的人氣立刻爆棚，瞬間湧進了超過千人，而且在沒有購買流量的情況下，都維持近2千人同時在線，魅力讓閻33非常折服。

▲啦啦隊女神巫苡萱跟直播女神閻33合體，大秀綜藝梗 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲啦啦隊女神巫苡萱把電源線要當成跳繩使用。（圖／記者吳奕靖攝）

▲啦啦隊女神巫苡萱跟直播女神閻33合體，大秀綜藝梗 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲啦啦隊女神巫苡萱的直播拍賣能力讓閻33也覺得超強的 。（圖／記者吳奕靖攝）

不過最讓人驚奇的是巫苡萱的販售能力，讓巫苡萱販售的是國內職棒球隊聯名款商品《普格爾》的充電線以及快充插頭，為了宣傳充電線有多耐用，巫苡萱甚至把充電線當成跳繩直接跳起來，甚至還多次跟閻33一起大跳時下夯舞「大小姐」，也或許在演藝圈待了一陣子的她，懂得「綜藝」，拿到直播圈不計形象的演出，立刻獲得網友買家的激賞，1個小時內就賣出了超過千組的線材、快充頭，業績上看百萬，這樣的銷售實力，讓閻33直呼根本就是「拍賣潛力戶」。

而巫苡萱在今年球季開始，話題就不停！先是傳出今年是最後一年，現在又跟球團扯出欠薪，現在直播拍賣圈是玩票性質還是初試水溫？為自己找下一步？記者詢問巫苡萱，她則是給了一個慣有的嗲聲回答：「不要問這個問題啦」，一笑又帶過。

▲啦啦隊女神巫苡萱跟直播女神閻33合體，大秀綜藝梗 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲啦啦隊女神巫苡萱親切大秀綜藝梗，讓網友人數都維持在2千人左右             。（圖／記者吳奕靖攝）

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