　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

差點沒錢出國比賽！　高雄國中生合唱團世界大賽奪冠

▲▼紐西蘭第十三屆世界合唱大賽，高雄六龜寶來國中再次奪金牌。（圖／翻攝自Facebook／登真-邱議瑩）

▲紐西蘭第十三屆世界合唱大賽，高雄六龜寶來國中再次奪金牌。（圖／翻攝自Facebook／登真-邱議瑩）

文／中央社

高雄六龜區尼布恩、寶來國中、嘎呼拉斯兒少共3合唱團代表台灣赴紐西蘭參加世界合唱大賽，今天2團先傳捷報，寶來國中、嘎呼拉斯兒少合唱團分獲不同組別金、銀牌，師生與有榮焉。

民進黨高雄市立委邱議瑩今天上午在接受前總統陳水扁廣播節目專訪時，分享這個好消息；邱議瑩說，其實合唱團出國經費很拮据，她一直從旁協助，如今聽到好消息，讓她非常感動。

邱議瑩隨後也在社群媒體Threads上發文表示，接受專訪空檔，收到寶來國中校長潘如萍簡訊通知，「正在紐西蘭參加世界合唱大賽的他們奪冠了，天啊，我都快要哭了！孩子們穿上NET贊助的衣服，真正讓世界看到台灣了！」

潘如萍說，這次共有尼布恩、寶來國中、嘎呼拉斯兒少3合唱團代表台灣赴紐西蘭參加世界合唱大賽，寶來國中11日參加C28組比賽奪得金牌，嘎呼拉斯兒少合唱團參加O2組獲得銀牌。

此外，尼布恩合唱團則將於17、19日參加C27組及C19組競賽。潘如萍說，這次出國比賽，感謝非常多人幫助，孩子們也有充分表現，得到好結果；孩子們經歷緊湊練習、比賽，之後還有學習觀摩等交流活動，持續做好國際外交。

此次參賽3支隊伍，成員來自寶來國中、荖濃國小等校，文化組成包括布農族、平埔族、客家等族群，在當地耆老協助下，將在地布農古謠、平埔古謠等重新編曲，帶到國際賽事。

ET快訊
殉職警妻子PO「捐款帳號」　三重警分局證實是真的
玉女偶像殞落！《飛越比佛利》女星癌逝
6歲女童光腳走柏油路哭喊「媽媽好燙！」社會處將介入
蔡依林心碎！「痛別18歲愛犬屋虎」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

差點沒錢出國比賽！　高雄國中生合唱團世界大賽奪冠

基隆長安里土石流實兵演練　強化社區自主防災應變

臺北義消宣導大隊造訪基隆　消防局長游家懿分享防火心得

2024新北永和仲夏夜之夢登場　侯友宜與民眾共度民歌之夜

2024新北兒童藝術節登場　侯友宜邀親子共度快樂假期

新北市各級農會桌球友誼賽　368選手以球會友展現球技

山友滑倒扭傷求救　南投搜救隊頂大雨耗費近10小時救出

桃園舉辦「美滿婚姻」講座　助力新住民融入社會

消暑一夏車車市集賞車品嘗啤酒　南消再贈珍貴防火宣導

體驗大自然！「同濟永續夏令營」樹蔭下進行　學習茶席和米食

川普中彈被特勤肉身保護　右耳爆血振臂高呼：戰鬥！

台學生時隔1年訪美寄宿家庭　Home妹見他驚喜現身爆哭

為何有些算命老師收費高　師傅揭：算得準業障纏身

熱血男狂練Curry一段式投籃　投2萬球「0基礎→精準三分」

川普遇襲特勤開槍反擊　槍手被當場擊斃倒屋頂

黃子韜認愛徐藝洋！緋聞傳4年　曬親吻照：願我們永遠是我們

爸半夜進女兒房間「偷愛犬」　連窩一起拖走只求牠陪睡XD

典典寶寶學用筷子吃飯「左右手都OK」　泳池滑倒...被劉子銓笑「狂記仇」XD

新竹女童赤腳走滾燙柏油路　一路跳腳又尖叫：媽媽好燙！

聯結車違規載超長鋼筋 迴轉掃爛旁邊休旅車！

差點沒錢出國比賽！　高雄國中生合唱團世界大賽奪冠

基隆長安里土石流實兵演練　強化社區自主防災應變

臺北義消宣導大隊造訪基隆　消防局長游家懿分享防火心得

2024新北永和仲夏夜之夢登場　侯友宜與民眾共度民歌之夜

2024新北兒童藝術節登場　侯友宜邀親子共度快樂假期

新北市各級農會桌球友誼賽　368選手以球會友展現球技

山友滑倒扭傷求救　南投搜救隊頂大雨耗費近10小時救出

桃園舉辦「美滿婚姻」講座　助力新住民融入社會

消暑一夏車車市集賞車品嘗啤酒　南消再贈珍貴防火宣導

體驗大自然！「同濟永續夏令營」樹蔭下進行　學習茶席和米食

美國伯明罕夜店驚傳槍擊「4死9傷」　槍手站馬路朝店內狂開火

中共三中全會今登場　黨領導主旋律「全面深化改革」讓百姓有感

中共三中全會「深入改革」台商也受惠？　丁鯤華：盼從指導意見爭取

你怕孤單嗎？「選一隻貓」心理測驗　秒測你的「孤獨指數」

《寶可夢Sleep》聯名家居服飾　可愛伊布、皮卡丘造型安穩入睡

從土地到餐桌　「深緣及水」如何用在地食材重新定義鳳梨酥

吳寶春的鳳梨酥　童年回憶成就世界級美味

媽祖進香結緣品　山腳傳奇土鳳梨酥淡季衝出驚人銷量

負債上億翻轉成高雄南霸天　「不二緻果」不讓老招牌蒙塵！

日本和菓子靈魂的秘密來源　雲林米倉的隱形冠軍

護理女神超商驚露「渾圓南半球」　路人回頭全被錄

相關新聞

啦啦隊女神「充電線當跳繩」　直播拍賣網友包軌

啦啦隊女神「充電線當跳繩」　直播拍賣網友包軌

啦啦隊女孩巫苡萱從球季初就傳出今年是最後一年，現在又跟球團欠薪扯上關係，不過現在的她為了自己的未來，除了積極往演藝圈主持發展之外，甚至還悄悄來到網路直播拍賣圈，首度嘗試直播拍賣電源線跟插頭，第一次接觸網路直播拍賣，直播主可是極度看好她的潛力，光是1小時就售出破千組，百萬業績。

獨／18650害的！高雄9汽機車離奇燒成廢鐵真相曝

獨／18650害的！高雄9汽機車離奇燒成廢鐵真相曝

隆乳女問矽膠火化變圓盤？整型醫給答案

隆乳女問矽膠火化變圓盤？整型醫給答案

「旗津風箏節」7/20登場　鯨魚海龜滿天飛

「旗津風箏節」7/20登場　鯨魚海龜滿天飛

獨／「幽靈貨車」高雄趴走！車況差還闖紅燈

獨／「幽靈貨車」高雄趴走！車況差還闖紅燈

關鍵字：

高雄六龜尼布恩寶來國中嘎呼拉斯兒少合唱團紐西蘭邱議瑩

讀者迴響

最夯影音

更多

川普中彈被特勤肉身保護　右耳爆血振臂高呼：戰鬥！

台學生時隔1年訪美寄宿家庭　Home妹見他驚喜現身爆哭

為何有些算命老師收費高　師傅揭：算得準業障纏身

熱血男狂練Curry一段式投籃　投2萬球「0基礎→精準三分」

川普遇襲特勤開槍反擊　槍手被當場擊斃倒屋頂

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

男性更年期用甜點撫慰心靈

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面