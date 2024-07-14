差點沒錢出國比賽！　高雄國中生合唱團世界大賽奪冠

▲紐西蘭第十三屆世界合唱大賽，高雄六龜寶來國中再次奪金牌。（圖／翻攝自Facebook／登真-邱議瑩）



文／中央社

高雄六龜區尼布恩、寶來國中、嘎呼拉斯兒少共3合唱團代表台灣赴紐西蘭參加世界合唱大賽，今天2團先傳捷報，寶來國中、嘎呼拉斯兒少合唱團分獲不同組別金、銀牌，師生與有榮焉。

民進黨高雄市立委邱議瑩今天上午在接受前總統陳水扁廣播節目專訪時，分享這個好消息；邱議瑩說，其實合唱團出國經費很拮据，她一直從旁協助，如今聽到好消息，讓她非常感動。

邱議瑩隨後也在社群媒體Threads上發文表示，接受專訪空檔，收到寶來國中校長潘如萍簡訊通知，「正在紐西蘭參加世界合唱大賽的他們奪冠了，天啊，我都快要哭了！孩子們穿上NET贊助的衣服，真正讓世界看到台灣了！」

潘如萍說，這次共有尼布恩、寶來國中、嘎呼拉斯兒少3合唱團代表台灣赴紐西蘭參加世界合唱大賽，寶來國中11日參加C28組比賽奪得金牌，嘎呼拉斯兒少合唱團參加O2組獲得銀牌。

此外，尼布恩合唱團則將於17、19日參加C27組及C19組競賽。潘如萍說，這次出國比賽，感謝非常多人幫助，孩子們也有充分表現，得到好結果；孩子們經歷緊湊練習、比賽，之後還有學習觀摩等交流活動，持續做好國際外交。

此次參賽3支隊伍，成員來自寶來國中、荖濃國小等校，文化組成包括布農族、平埔族、客家等族群，在當地耆老協助下，將在地布農古謠、平埔古謠等重新編曲，帶到國際賽事。