矽膠火化變圓盤？隆乳女憂孫笑「阿嬤奶是假的」　老公神回答

▲隆乳的假體材質。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市有名女子在「脆」發表文章，請問隆乳的假體，火化之後會留兩個圓盤嗎？結果貼文一出，立刻引發網友熱烈討論，而整型醫師也給了答案。

一名女子在「脆」發文表示自己有隆乳，不過老公跟他說：「如果死後，不想被晚輩知道隆乳，他可以先趕快跑去幫我撿舍利子」，因為她不想被孫子說「原來阿嬤奶是假的」，同時這名女子也向網友提問：「隆乳的假體，火化會留兩個圓盤嗎？」

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底下網友留言：「假體10多年就要取出更換一次」、「你現在po在這，全台用戶都知道了，還會介意被妳後輩發現嗎」、「你就算海葬也會害鯊魚被噎死吧」、「要燒之前先告知殯儀館，請工作人員把火開到最大」；也有人回答：「應該不會，矽膠熔點只有四百到五百度，要叫殯儀館認真燒，是說土葬或是樹葬，以後被挖出來，還可能真剩那兩顆。」

▲國內知名醫美邱浚彥醫師 。（圖／記者吳奕靖攝）

網友答案真的很爆笑，不過詢問專業的醫美整型醫師邱浚彥，他給了專業說法：「應該不會，會燒掉，因為隆乳的假體是醫療級的矽膠，所以應該是可以燒掉」，請這名女子不用想太多。其實現在用在醫美的材質，應該都燒得掉，除非是金屬類，一般是用在削骨或是正顎重建，才會用到。但金屬類假體並不常見在醫美用途，大部分是用在口腔外科與骨科方面，像是骨釘、骨板、牙齒重建保護的植體。