火線人物／夜奔立院「開門」擋惡法！　黃捷徹夜未眠就怕成豬隊友　

▲民進黨立委黃捷。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

立法院這波《選罷法》修法之爭，讓民進黨立委黃捷的表現，再度成為話題焦點，因為凌晨自行「開門」進入委員會的舉動，成功幫助民進黨團佔領會議室，但也讓她成為藍營攻擊目標。立了功，卻同時引了火，面對批評，黃捷接受《ETtoday新聞雲》記者訪問時重申，她沒有違反任何的法規，所以心安理得，她平常心看待那些為轉移焦點的不實指控，她心中所想的就是如何擋下選罷惡法，儘管藍白群起攻擊她也不會害怕，「因為我盡到了應盡的責任」。

回顧我國朝野「交戰史」，什麼樣的手段、工具，都可能出現，激烈一點的，就是立委間常見的近身肉搏；要比創意，撒麵粉、丟水球、拋內臟也都有過紀錄，或近期出現的直笛、尖叫雞；想要佔領會議場地杯葛，藍營曾經出招打破議場玻璃，拿來鏈條將自己反鎖裡面，只是佔領19小時後，就被民進黨搬來油壓剪攻入。

上述的議事攻防，不管再怎麼樣師出有名，通常都因破壞公物而惹得一身腥，但這回黃捷卻是在凌晨「開門」進入會議室，沒有任何衝突及毀壞東西的狀況發生。只是，一般來說，會議室每晚都應是上鎖的，一早7點才由議事人員開門，因此，黃捷是如何進去的？

面對外界疑惑，黃捷未曾正面回應。黃捷此次受訪時也重申，當天她沒有破壞公物、沒有偷竊，立法委員進到會議室，就是合法合規的，更不用說立法委員想要什麼時候待在立法院 ，因為24小時幾乎都有立法委員會進來，所以拿這件事情來質疑她，她覺得非常的不合理。

不過，若想避開破壞公物，過去也有人使出「夜宿」這一招，又為何要選擇「開門」較具爭議的行為？黃捷回應，她是因應現場的情況，臨機應變，目標就是要進到會議室，這背後沒有什麼高人質點。

黃捷透露，她也曾想過「夜宿」，但因為當天是比較緊急的狀況，民進黨團前一天晚上發布動員，但她在高雄都還有行程，所以她是晚上又趕回立法院，那晚其實都沒怎麼睡覺。

黃捷說，那天她到立法院的時候，天都還沒亮，她也是第一次在太陽還沒升起來的時候來到立院，她肩負重任，要讓民進黨的其他立委順利進來，在當下她也有感到壓力，因為她不能當一個豬隊友，一定要當一個可靠的隊友。

雖然黃捷確實成了綠營的神隊友，但批評聲浪也隨之而來。黃捷認為，有很多的討論其實都是不實訊息，「他們要如何的抹黑我，其實在議事攻防中都一定會遇到，所以我也是非常平常心的看待」，她沒有違任何的法、違任何的規，她覺得心安理得，民進黨團是非常有決心，且要用最大的力氣來阻擋《選罷法》修法，所以對她來講最重要的，就是要怎麼把這樣的惡法擋下來。

黃捷強調，民進黨團一直以來都是團隊作戰，她先負這個責任，要幫大家顧委員會，而她自己就是內政委員會的委員，所以就必須盡量的發揮，「進行議事攻防的時候，我要勇於站在前線，幫大家抵擋攻擊，所以現在即便國民黨、民眾黨都好像醒了，群起攻擊我，我也不會害怕，因為我覺得，我就是盡到了應盡的責任」。

作為立法院最年輕的立委，黃捷一舉一動都備受外界關注，而這回「開門」事件，讓她再度站上風口浪尖。對黃捷而言，她扛下重任，為了自己的價值觀和原則奮戰，無懼外界對於她立功或犯過的紛擾，繼續在她堅信的道路上前進。至於她眼中的「合法合規」能不能說服社會，就待觀察。