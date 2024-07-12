藍白推「罷免連署附身分證影本」　綠委曝：黃國昌曾說是可怕的事

▲民進黨立委王定宇。（資料照／記者李毓康攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

國民黨團總召傅崐萁針對《選罷法》提出修法，要求罷免連署須附上身分證影本，今（12日）在藍白聯手的情勢下，該案成功逕付二讀。對此，民進黨立委王定宇指出，10年前的黃國昌曾說，罷免連署附身分證影本，會讓行使民權的路變困難，然而，黃國昌現在卻成為自己口中做可怕的事的立委。

國民黨團表示，為避免冒名連署，而提案「罷免連署須附身分證影本」的修法，今日，此案也在藍白聯手推動下，成功逕付二讀。眼見此況，王定宇指出，基於3個基本事實，藍白是在「聯手沒收人民罷免權」。

王定宇說，第一點，在於提高罷免門檻和要求提供身分證影本都是大幅度增加罷免難度，等於沒收人民罷免權。其次，是民進黨立委吳秉叡之前的提案「不用」提供身分證影本，而國民黨和民眾黨的提案「要」提供身分證影本，藍白卻說跟吳秉叡提案一樣，是邪惡的公然說謊。

至於，第三個基本事實，王定宇表示，是民眾黨配合國民黨支持將「提高罷免難度的修法提案」跳過委員會程序，逕付二讀，藍白完全一樣，侵犯民權。

▲民進黨立委吳秉叡先前曾提案修《選罷法》，圖為吳秉叡的提案與國民黨版本的差異處。（圖／翻攝自Facebook／王定宇）

此外，王定宇透露，10年前黃國昌曾說：「有一批立委，剛選上第一件事，或許預知到接下來他會做很可怕的事，所以他提案讓罷免程序變得更複雜，要求每一個提議人、聯署人把身分證正反面影本交出來，讓你直接行使民權的路更困難」。

王定宇感慨，現在黃國昌和中國國民黨、民眾黨等所有的藍白立委，成了黃國昌自己十年前口中的那一批會做很可怕的事的立委。

最後，王定宇再次強調，今天藍白「沒收人民罷免權」通過逕付二讀，再次沒有經過討論，跳過所有立法程序，但是真正的二、三讀將會在一個月後，綠委們會奮戰到底，守護人民權利。