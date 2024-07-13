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栽種健康好果　桃園老牌農場火龍果超搶手

▲栽種有機火龍果受歡迎，果農楊衍輝用心看得見

▲楊衍輝夫妻(右二、一) 栽種有機火龍果受歡迎，識貨顧客專程購買。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

香甜可口的火龍果，不論是紅肉還是白肉種，均富含花青素、維生素、膳食纖維等營養，深受許多民眾喜愛。桃園市龍潭區果農楊衍輝採用無毒、有機的方式栽種火龍果，加上龍潭的好山、好水、好空氣「養果」，現已開始進行第一波採果，連日吸引許多忠誠、識貨顧客專程前來楊記火龍果園購買。

▲栽種有機火龍果受歡迎，果農楊衍輝用心看得見

▲透早採果。（圖／楊衍輝提供）

楊衍輝曾職山葉鋼琴龍潭廠逾30年，10年前退休後，以其自家週邊的5分多地農田，種植火龍果，發揮其任事向來嚴謹的精神，對於火龍果園採用的果園管理和使用肥料，自創其「楊記方法」種出健康營養好果。

▲栽種有機火龍果受歡迎，果農楊衍輝用心看得見

而所謂的「楊記方法」就是：堅持人工除草，不用除草劑。楊衍輝認為，只要友善的對待這片土地，土地就會給予我們回報並養育果實。至於楊記火龍果園使用的肥料，則是楊衍輝和妻子，花時間收購早餐店的蛋殼、豆渣等研究自製成「天然綠肥(如同有機酵素)」，做為火龍果園的肥料，讓火龍果自然長大。

▲栽種有機火龍果受歡迎，果農楊衍輝用心看得見

▲▼楊記火龍果園。（圖／楊衍輝提供）

▲栽種有機火龍果受歡迎，果農楊衍輝用心看得見

而為了讓民眾買到價格合理的有機火龍果，多年前，楊衍輝和妻子於果園路口，搭篷展售當日現採的新鮮火龍果。目前，正值火龍果採收季，楊衍輝一早5點多，到果園採果，再交由妻子於龍新路上的楊記火龍果展售點銷售，許多忠誠、識貨顧客，只要是火龍果採收期，紛紛從台北、桃園和新竹各地專程開車前來楊記火龍果園購買，肯定楊衍輝夫妻用心栽種健康好果。

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