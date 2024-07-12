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鄭文燦沒冷氣吹？內行揭「桃監惡劣環境」　1狀況比沒冷氣更痛苦

▲前桃園市長鄭文燦任內涉貪案，今地院三度開羈押庭。（圖／記者林敬旻攝）

▲鄭文燦涉貪羈押庭。（圖／記者林敬旻攝）

記者施怡妏／綜合報導

前桃園市長鄭文燦涉嫌收賄500萬元，桃園地方法院3度開羈押庭，11日裁定羈押禁見，隨即鄭文燦就送往桃園看守所，媒體人黃揚明就指出，在看守所會脫光光檢查身體、毫無隱私、沒有冷氣。對此，內行網友透露，桃園看守所環境爛，只有2種情況可以吹冷氣，但比起沒冷氣吹，毫無隱私才是最痛苦的。

有網友在PTT發文，分享桃園看守所的生活，「鄭文燦還沒進入監獄，而是看守所，在生活作息等管理上，會相對寬鬆一點」，脫光光檢查身體，主要還是戒護安全的考量， 一般會檢查肛門，也是怕避免煙毒犯會將毒品藏在那邊。

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然而，監所戒護區內只有少數地方有冷氣，如教區主管的辦公室，或是特殊情形才設有冷氣，「比如幫政府做功德（廉價勞工），為了穩定囚情才會安裝冷氣讓他們在下工廠時可以吹」，平常只有旋轉吊扇，或者「開卡扣款購買的小型電扇」，此外，桃園看守所收容環境爛，地方小、設備老舊潮濕，容易造成心神不寧，也是皮膚病的溫床。

原PO也提到，對多數政商名流來說，最痛苦的是「毫無隱私」，舍房幾乎都有2台畫質不錯的監視器，房間大門也有透視窗，「和舍友們之間，不管是吃飯、盥洗、如廁等活動，都是在那個小房間進行」，加上夏天燠熱、通風不良，那個環境是真的令人十分難受。

原PO指出，比起外面多采多姿的生活，在看守所作息非常固定，「和當兵有87%像」，至於很多人說會變瘦，他則說「這點還真不好說」，每人一天的伙食費平均預算是60元，逢年過節還會有加菜，還可以請親友寄送會客菜，每次限制是2公斤，只要符合規定，「基本上要龍蝦、鮑魚啥的都可以，也可以開卡買監所內合作社的餅乾糖果點心，只要有心還是可以在監所當胖子」。

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